快訊

大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪／「進擊的公民」作者王鼎棫取書名想破頭 轉念找到契合追求自由執念

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，當時取書名，真是想破頭，著實感受到父母幫子女命名的苦思。後來，某個轉念忽然想到，反正自己很喜歡《進擊的巨人》這部動漫，而且本書內容也很契合該作品追求自由的執念，於是就這麼定案了。

王鼎棫表示，人生如戲，就與故事中設定一樣，不管喜歡或不喜歡，他們都活在政治人物與媒體塑造的高牆裡。日常生活中的雜訊，多到無法好好感知現實世界的樣貌。

面對社會上各種令人眼花撩亂的議題，好比假新聞該不該管制？民粹對民主有何影響？轉型正義又該轉到哪？這些問題，跟《進擊的巨人》中的怪物很像，他們若不選擇正面應戰，就等著被獵食。

他說，書裡的每篇文章，都在探討臺灣某個重大真實爭議。希望從這塊土地上取材，可以讓讀者親身體會制度在日常扮演的重要角色；並透過本書整理的觀點，跟讀者一起找到自己的判斷標準。未來碰到類似爭議，就能從那些造成偏誤的雜訊中脫身，堅定作出自己的選擇。

而本書的副標題，既然叫「探索社會議題的法律指南」─就按議題取向分成四章，從民主與法治的基本觀念揭幕，接著探尋當代自由與社會福利的爭論，最後談談制度該如何與時俱進。

他表示，在每一章的開頭，也會寫下該主題的背景脈絡，希望方便讀者抓到一定的問題意識，這樣在開始翻閱的時候，就能馬上抓到閱讀方向。

《進擊的公民》封面圖。圖／王鼎棫提供
《進擊的公民》封面圖。圖／王鼎棫提供

假新聞 法律白話文運動 轉型正義

延伸閱讀

專訪法普網站／「法律白話文運動」推新書 主編盼能重拾憲法精神

陽交大合校周年／校徽校歌都未定案 學生嘆：又吵又亂

國產恐怖解謎《Light》開放Steam試玩 幫助小女孩遠離怪物魔爪！

蔡英文肯定蔣經國 時力批：記得轉型正義承諾？

相關新聞

專訪／見政治口水滿天飛 「進擊的公民」王鼎棫：與法律有關的讓我氣餒

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，因為自己的本業是老師，所以在寫作的時候，眼前...

專訪／「進擊的公民」作者王鼎棫取書名想破頭 轉念找到契合追求自由執念

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，當時取書名，真是想破頭，著實感受到父母幫子女...

專訪／法律白話文運動「法客電台」 站長談法律評論時政

2019 年 Podcast 在台灣逐漸成為顯學，法律普及網站「法律白話文運動」希望利用這股「聲音經濟」，為台灣社會打造...

專訪法普網站／「法律白話文運動」推新書 主編盼能重拾憲法精神

法律普及網站「法律白話文運動」去年推出新書《憲政熱映中—中華民國憲法的怪誕與進化》，這本書的內容就是以憲法如何開花結果為...

代購高鐵票挨罰1萬1605元 法院認非加價出售判勝訴

北部一名黃姓男子，被交通部以當「代購黃牛」加價販售北高全票65折的高鐵票，依違反鐵路法裁罰1萬1605元。他不服提告，一...

新公司剛成立正在招兵買馬 與員工間的雇傭契約應如何擬定？

大河公司新設立不久，正在招兵買馬地招收員工。公司負責人希望新進員工都能按照法令規章簽立雇傭契約，以明定雙方權利義務關係，且對員工亦有相對性之保障。則此雇傭契約應如何訂定呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。