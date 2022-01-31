專訪／「進擊的公民」作者王鼎棫取書名想破頭 轉念找到契合追求自由執念

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，當時取書名，真是想破頭，著實感受到父母幫子女命名的苦思。後來，某個轉念忽然想到，反正自己很喜歡《進擊的巨人》這部動漫，而且本書內容也很契合該作品追求自由的執念，於是就這麼定案了。

王鼎棫表示，人生如戲，就與故事中設定一樣，不管喜歡或不喜歡，他們都活在政治人物與媒體塑造的高牆裡。日常生活中的雜訊，多到無法好好感知現實世界的樣貌。

面對社會上各種令人眼花撩亂的議題，好比假新聞該不該管制？民粹對民主有何影響？轉型正義又該轉到哪？這些問題，跟《進擊的巨人》中的怪物很像，他們若不選擇正面應戰，就等著被獵食。

他說，書裡的每篇文章，都在探討臺灣某個重大真實爭議。希望從這塊土地上取材，可以讓讀者親身體會制度在日常扮演的重要角色；並透過本書整理的觀點，跟讀者一起找到自己的判斷標準。未來碰到類似爭議，就能從那些造成偏誤的雜訊中脫身，堅定作出自己的選擇。

而本書的副標題，既然叫「探索社會議題的法律指南」─就按議題取向分成四章，從民主與法治的基本觀念揭幕，接著探尋當代自由與社會福利的爭論，最後談談制度該如何與時俱進。