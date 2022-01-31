專訪／法律白話文運動「法客電台」 站長談法律評論時政

2019 年 Podcast 在台灣逐漸成為顯學，法律普及網站「法律白話文運動」希望利用這股「聲音經濟」，為台灣社會打造討論矚目社會議題的節目。希望從法律觀點出發評論時政，擺脫傳統政論節目煽情膚淺且流於廉價批評的弊病，為台灣打造指標性深度社會評論節目。

「法律白話文運動 Plain Law Movement」站長楊貴智說，「法客電台」節目目前分為三個單元：「法客話題」、「法律歸法律，政治歸政治」以及「Yo智事務所」，《法客話題》單元於每週二上午6點發布。

每集節目邀請一位來賓暢談其所倡議的話題並分享觀點。《法律歸法律，政治歸政治》單元於每週四上午六點發布，主持人楊貴智與劉珞亦以輕鬆口吻討論時下社會現象及熱門話題，藉此分享法律觀念及知識。

《Yo智事務所》主持人為楊貴智及江鎬佑，兩位主持人都是律師，從新聞及判決中選取貼近民眾生活的法律事件，讓聽眾在輕鬆的氛圍了解如何保障自身權益。

楊貴智表示，法客電台除了前期製作人藍婉甄以外，其餘的團隊夥伴及主持人都是法律人而不是新聞人，前期的訪問功力不佳，也讓自己在節目製作上遇到很大的瓶頸及挫折。

他指出，法客電台在2020年獲得卓越新聞獎廣播音頻類Podcast新聞獎，在2021年再度入圍相同獎項，我們是入選作品中，團隊規模最小也最草根的團隊。