專訪法普網站／「法律白話文運動」推新書 主編盼能重拾憲法精神

法律普及網站「法律白話文運動」去年推出新書《憲政熱映中—中華民國憲法的怪誕與進化》，這本書的內容就是以憲法如何開花結果為主軸，帶出我國近代政治滄桑，還有人民為自主權利鬥爭的身影。

本書主編王鼎棫說，過去法白在聯合文學出版過《中華民國斷交史》，獲得不錯的迴響。因此，出版社希望我們能繼續就「法律與歷史」的結合多加著墨；而在那麼多的法律裡面，憲法是最早誕生的，具有根本大法的地位。

且在發展過程中，橫跨了不同斷代，蘊含非常豐富的故事──像是國共內戰、威權時期、台灣民主化運動，還有當代爆發的社會議題。內容既然這麼多元，大家也就定調往這方向寫作，而有了《憲政熱映中—中華民國憲法的怪誕與進化》的誕生。

王鼎棫表示，簡單講，這本書的內容就是以憲法如何開花結果為主軸，帶出我國近代政治滄桑，還有人民為自主權利鬥爭的身影。為什麼這麼說？

透過書中的故事，我們可以看見：從日治殖民時期開始，歷經威權時期，臺灣人總是仰人鼻息；憲法文字中的民主法治雖早已萌芽，但卻遲遲無法在現實伸張。

但在許多民主運動前仆後繼的奮鬥下，我們總算突破重重鐵幕，慢慢嘗到自由的美妙滋味，更能勇敢在當代不同社會議題，說出自己的想法、爭取大眾的認同。

他說，希望能用這本書，提醒歷史上的真實事件，邀請看完《憲政熱映中》的妳／你，未來面對層出不窮的社會議題，願意一起為心儀價值倡議。