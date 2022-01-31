代購高鐵票挨罰1萬1605元 法院認非加價出售判勝訴

北部一名黃姓男子，被交通部以當「代購黃牛」加價販售北高全票65折的高鐵票，依違反鐵路法裁罰1萬1605元。他不服提告，一審認定沒有任何加價出售車票圖利情事，原處分有誤，判他勝訴。案經交通部上訴，台北高等行政法院日前駁回上訴確定。

判決指出，黃姓男子於2015年間建置「Transple旅眾網路平臺」，為人代購台灣高鐵所販售全票價格65折的台北至左營或左營至台北之「30人以上團體優惠高鐵車票」。

委託人除支付折價後的高鐵票費用1055元外，並按交易次數計算，支付黃揪團行政支出分攤費用20元，及代郵寄服務費用80元，合計共1155元。

如委託人面交車票，原告即於面交時退還郵寄服務費用。其他委託人則於網站委託黃男代購所示的「30人以上團體優惠高鐵車票」共11張，實際支付共1萬2105元。

之後，交通部以黃於2015年4月至6月間，加價販售車票，違反鐵路法第65條第1項規定裁處罰鍰1萬1605元。黃男不服提告，主張他利用網路社群建立湊團機制，接受特定團員共同委託，代為向高鐵申請購買團體票。

他並與湊團團員約定須共同負擔預先湊團時所需支出費用，且以每人次收取揪團行政支出分攤費用，黃男自無每張票加收20元的加價出售情事，交通部僅憑團購者回憶時間、張數，未提出相關日期車票佐證，其裁罰並無明確事證。

此外，他申請的團體票自始即屬於委託人所有，僅是受託處理行政作業，屬委任行為而非買賣交易行為，相關勞務費用則是揪團行政支出分攤費用或代郵寄服務費用，而前者無論申請是否成功，均無法退還。後者則是供委託人自由選擇的服務，與票價無關。

鐵路法第65條第1項應是處罰「先買後賣」、「囤票後加價」的影響社會秩序的壟斷行為，他既無向台灣高鐵訂取團體票的預先囤票行為，也無在網站以每張票加收20元至100元加價出售的情事。

法院認為，鐵路法第65條第1項是處罰「出售」黃牛票的「圖利」行為，黃的行為是為委託人「代購」高鐵團體票，其與委託人間係成立「行紀契約」。