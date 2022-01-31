影／警方路檢點前先調頭 警攔下駕駛酒測值1.01

道路交通管理處罰條例及刑法相關配套法令，提高酒駕刑責，已在28日公布施行，酒駕新法於30日生效；屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方不久在東港鎮沿海路、船頭路口攔下，45歲的林姓駕駛一下車就聞到濃濃酒氣，當場實施酒測高達1.01毫克，訊後依公共危險罪嫌將他移送檢方偵辦。

警方調查，家住東港鎮的林姓男子，昨晚和友人在鎮區一家小吃店餐敘飲酒， 凌晨酒後駕車返家途中發現有警方有設路站，提早繞開的異常舉動引起警方注意，最後在沿海路、船頭路口被攔下，酒測值高達1.01毫克。他承認昨晚和友人在鎮區一家小吃店餐敘時有飲酒，自認意識清楚可以開回家，途中遇到警方路檢，知道酒駕刑責重，因怕被查獲而提早調頭。