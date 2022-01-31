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高雄燒不停！今新增17例本土、38例境外移入 無死亡個案

影／警方路檢點前先調頭 警攔下駕駛酒測值1.01

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

道路交通管理處罰條例及刑法相關配套法令，提高酒駕刑責，已在28日公布施行，酒駕新法於30日生效；屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方不久在東港鎮沿海路、船頭路口攔下，45歲的林姓駕駛一下車就聞到濃濃酒氣，當場實施酒測高達1.01毫克，訊後依公共危險罪嫌將他移送檢方偵辦。

警方調查，家住東港鎮的林姓男子，昨晚和友人在鎮區一家小吃店餐敘飲酒， 凌晨酒後駕車返家途中發現有警方有設路站，提早繞開的異常舉動引起警方注意，最後在沿海路、船頭路口被攔下，酒測值高達1.01毫克。他承認昨晚和友人在鎮區一家小吃店餐敘時有飲酒，自認意識清楚可以開回家，途中遇到警方路檢，知道酒駕刑責重，因怕被查獲而提早調頭。

警方提醒，酒駕新法已於1月30日生效，春節期間將適用酒駕新制：包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照外，主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實；酒駕肇事致人於死、酒駕致重傷者，刑責均提高，同車乘客的連坐處罰，提高為6000元至1萬5000元；新制也新增，酒駕者若要重新考領駕照，需先申請登記配備酒精鎖汽車後，始發給駕照；若未駕駛有酒精鎖車輛，將處6萬元至12萬元罰鍰。

屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方稍後查獲45歲的林姓男子酒駕。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方稍後查獲45歲的林姓男子酒駕。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方稍後查獲45歲的林姓男子酒駕。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警分局除夕夜凌晨執行擴大臨檢勤務，發現有輛轎車在路檢站前百餘公尺處調頭，警方稍後查獲45歲的林姓男子酒駕。記者潘欣中／翻攝

酒駕 東港 駕照

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