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法務部長蔡清祥 小年夜親訪桃園監獄慰勉矯正同仁
春節連假開始，法務部漲蔡清祥體恤矯正同仁過年期間仍須留守監所，維護機關安全及穩定收容人囚情，昨（30）日下午5時許，由矯正署署長黃俊棠陪同，前往桃園監獄視察防疫相關作為，慰問堅守崗位的值勤同仁，並致贈春節伙食加菜金及水果禮盒。
蔡清祥於慰勉時首先感謝矯正同仁的辛勞，提及矯正工作因性質特殊，須犧牲春節假期與家人團圓的時間，全年無休輪值戒護勤務，面對的壓力及風險並非一般工作可以比擬。
尤其新冠疫情期間，防疫措施的規劃、部署與執行細節繁瑣，更有賴矯正同仁上下一心、澈底執行，將疫情防堵於監所外，迄今維持收容人零確診的成果，締造世界各國罕見的佳績，部長深引以為榮。
蔡清祥同時也肯定矯正同仁平日對教化工作付出的心力，並特別以疫情期間推動視訊接見政策為例，由於同仁不辭辛勞，讓收容人於種種防疫限制下仍能透過科技設備維持與家人的聯繫，對於穩定收容人的情緒及協助其復歸社會，均有極大助益。
蔡清祥表示，他深知矯正同仁的辛勞，將致力於改善矯正同仁的工作環境，爭取更多人力減輕工作負擔，也期許全體矯正同仁繼續秉持熱忱、不斷向前，落實政府各項防疫措施，用心教化每位收容人，讓他們健康無虞地復歸社會，不再重蹈覆轍。
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