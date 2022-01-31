3犬隻包圍咬傷路人挨罰2千元 飼主提告敗訴
北市一名民眾在大同區遭3犬包圍並咬傷，經動保處勘驗發現是一名林姓機車騎士實際管領的犬隻，但林卻未作防護措施，因此裁罰2000元。林男不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，日前判他敗訴，可上訴。
一名民眾在2019年10月23日下午6點多，行經北市大同區西寧北路與鄭州路交岔路口（台鐵舊宿舍側）遭3犬包圍並咬傷。經台北市動保處調閱路口相關監視器，又在11月28日至大同區台鐵廢棄舊宿舍及周邊勘查時，發現林男駕車出沒餵食犬群。
動保處觀察其互動，顯示林男為犬隻的實際管領人，他也承認出沒於台鐵舊宿舍犬群為其所有。因現場犬群未繫牽繩或採取其他適當防護措施，涉違反台北市動物保護自治條例第10條第1項規定。因此，發函請林男至動保處說明或以書面陳述意見，惟未獲回應。
之後，動保處審認林男違反動保自治條例第10條第1項規定，乃依同條例第28條第1項第3款規定，函處2000元罰鍰，並請原告於文到之日起立即改善。
林男不服提告，主張監視器畫面的機車騎士不是他，沒拍攝到犬隻傷人畫面，且現場沒抓到犬隻掃描晶片，根本無法確認犬隻為他所有。他主張，自己是被人惡意檢舉，台鐵舊宿舍的犬群為流浪犬，他僅單純去餵食，並未飼養或管領。
動保處辯稱，楊姓民眾被犬隻包圍咬傷，從路口監視器及車籍資料可知，當時犬隻跟隨者是林男騎的重型機車，且犬隻特徵與在台鐵舊宿舍活動犬群特徵吻合，林男也當場承認該處犬群均為飼養多年，足見他確為飼主，原處分無誤。
法院調閱動保處勘查紀錄，認為林男確為犬隻飼主，而違反動保自治條例第10條第1項規定，且其主觀上縱非故意，也難謂無過失。法院表示，經依職權調查本件事實後，核與動保處行政調查結果相符。
因此，足認動保處所為本件違規的調查及舉證，並未違反行政程序法第36條及第43條規定。此外，林男指摘動保處就原處分所為的職權調查及舉證有違經驗及論理法則，以及有利不利一律注意原則等語，也不可採，原處分無誤。
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