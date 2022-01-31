3犬隻包圍咬傷路人挨罰2千元 飼主提告敗訴

北市一名民眾在大同區遭3犬包圍並咬傷，經動保處勘驗發現是一名林姓機車騎士實際管領的犬隻，但林卻未作防護措施，因此裁罰2000元。林男不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，日前判他敗訴，可上訴。

一名民眾在2019年10月23日下午6點多，行經北市大同區西寧北路與鄭州路交岔路口（台鐵舊宿舍側）遭3犬包圍並咬傷。經台北市動保處調閱路口相關監視器，又在11月28日至大同區台鐵廢棄舊宿舍及周邊勘查時，發現林男駕車出沒餵食犬群。

動保處觀察其互動，顯示林男為犬隻的實際管領人，他也承認出沒於台鐵舊宿舍犬群為其所有。因現場犬群未繫牽繩或採取其他適當防護措施，涉違反台北市動物保護自治條例第10條第1項規定。因此，發函請林男至動保處說明或以書面陳述意見，惟未獲回應。

之後，動保處審認林男違反動保自治條例第10條第1項規定，乃依同條例第28條第1項第3款規定，函處2000元罰鍰，並請原告於文到之日起立即改善。

林男不服提告，主張監視器畫面的機車騎士不是他，沒拍攝到犬隻傷人畫面，且現場沒抓到犬隻掃描晶片，根本無法確認犬隻為他所有。他主張，自己是被人惡意檢舉，台鐵舊宿舍的犬群為流浪犬，他僅單純去餵食，並未飼養或管領。

動保處辯稱，楊姓民眾被犬隻包圍咬傷，從路口監視器及車籍資料可知，當時犬隻跟隨者是林男騎的重型機車，且犬隻特徵與在台鐵舊宿舍活動犬群特徵吻合，林男也當場承認該處犬群均為飼養多年，足見他確為飼主，原處分無誤。

法院調閱動保處勘查紀錄，認為林男確為犬隻飼主，而違反動保自治條例第10條第1項規定，且其主觀上縱非故意，也難謂無過失。法院表示，經依職權調查本件事實後，核與動保處行政調查結果相符。