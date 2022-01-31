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專訪法普小編／苦藏「法官身分」 幕後小編感謝支持
知名法律普及網站「一起讀判決」，近期總算揭開小編幕後真面目，原來是律師蕭奕弘。他說，之前做過一次統計，大概法律系學生、非法律科系但有國考需求，以及其他一般民眾大概個三分之一，主要還是對法律有需求的朋友，會比較長久、定期的關注一起讀判決。
他說，許多朋友接觸到「一起讀判決」，可能還有大法官解釋的部分，每次大法官解釋出爐時，他會整理跟簡要的分析。會這樣做的原因，其實是他自己有聲請釋憲，提出聲請過了一段時間後，會很想知道出來的大法官解釋是不是他聲請的案件。
於是，他開始去了解大法官是怎麼做解釋，自己也會去看大法官寫了什麼，久而久之成為一起讀判決的傳統，幾乎是每一號解釋都會去介紹。
過去他一直隱藏自己的身分，一開始是覺得法官的身分，對做判決解析、整理與分享，不一定是好事，法官並不適合對個案評論，雖然一起讀判決儘可能排除主觀的意見，但總是會覺得不要以法官的名義做，是比較好的。後來，雖然他已經從法官轉到檢察官工作，但覺得如果可以把一起讀判決和他的工作完全切開，可以避免他的工作受到不必要的影響。
於是他像是有兩種生活、面貌，可以在不同的領域，雙邊的累積。可以說，寫一起讀判決這件事情，收穫最多的是他自己。他在去年初起了離開檢察官工作的念頭，想要嘗試更多不同的事情，如果沒有影響工作的考量，似乎也沒有再隱身幕後的必要，加上一直當藏鏡人，其實是有點辛苦的。
最後，很感謝大家對一起讀判決的支持，他最感動的事情是，大家並不知道一起讀判決是誰經營的、不知道是誰寫的，但願意持續的關注跟支持，讓他寫出每一篇文章時，看到大家的反應，都會覺得非常有成就感，感謝大家的支持。
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