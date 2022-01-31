專訪法普小編／司法受挑戰成架站初衷 律師盼讓民眾了解判決關鍵
知名法律普及網站「一起讀判決」，近期總算揭開小編幕後真面目，原來是律師蕭奕弘。他表示，「一起讀判決」一開始有兩大目標客群：正在學習法律的學生，以及一般民眾。這兩種族群看起來不太一樣，但其實沒有差太多。
他說，重點都是要把判決的前後脈絡寫清楚，讓讀者容易理解事實及理由的梗概。唯一的差別可能在於，一般民眾只有在社會矚目的案件，會比較有興趣完整的閱讀；一般法律系學生，即便沒有社會新聞，可能也會當作學習的素材。
他表示，「一起讀判決」是在2014年3月設立，當時留職停薪到美國唸書。一方面，美國法學院的訓練會以判決作為重要的學習素材，這剛好是過去在學校唸書時，比較少接觸的部分，當時會覺得好像比較少以判決本身作為學習素材，要等到實務工作時開始學習，有點太晚。
另一方面，當初的氛圍，剛好是司法受到很大挑戰的時候。他注意到許多判決的報導或討論，不一定是判決寫到的關鍵所在。因此，希望幫忙做一件事情，把判決寫成摘要的形式，不管是讓法律系學生，可以走向以判決為核心的學習，或是讓民眾可以快速地知道、理解判決的重點，然後可以適切評論判決內容。
當時就開始做了這個嘗試，希望將來有一天，大家看到什麼爭議的判決、有趣的判決資訊，都可以到一起讀判決來看。
原本他取的名字是「幫你讀判決」，但過了一段時間後，自己覺得「幫你」有點上對下的感覺，而且他也會希望將來不只是只有他「幫你」讀，而是大家可以「一起」讀，不只有他，可以有更多人一起來做。
他說，「身為一個法律人，都會希望司法可以受到人民的信賴，自己的方法是把判決讓更多人可以容易接近理解，然後大家都可以在理解之後，評斷判決的認定跟理由說明，這樣的過程，他想會讓司法更容易讓民眾信賴。」
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