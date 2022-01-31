專訪法普小編／律師建網站「一起讀判決」：從素人身上獲得更多收獲

知名法律普及網站「一起讀判決」，近期總算揭開小編幕後真面目，原來是律師蕭奕弘。他說，自己大學、研究所念電機，曾經唸過資訊博士班，但沒有畢業，會轉換到法律領域，是因為念學士後法律研究所，意外的考上司法官跟律師，後來轉行到司法領域中。

他說，自己擔任法官檢察官合計十年，司法官訓練所第49期，曾經在嘉義地院、司法院資訊處擔任法官，後來轉換跑道到台北地檢署擔任檢察官。

「一起讀判決」是當法官留職停薪出國唸書時做的，當法官時主要是辦民事案件，後來轉到檢察官，辦的是刑事案件，擔任過智財與電腦犯罪偵查檢察官、重大金融專庭公訴檢察官。

法官是一個需要一直研究法律問題的工作，每一個案子再小，都會有需要決定的法律問題，法官可以說是一個思考者。比起學者幸運的地方在於，法官可以承辦實際案件、面對實際發生的問題，許多都是過去沒想過的。

檢察官雖然只有處理刑事案件，但可以經歷偵查、公訴，偵查又可以在專門組別，承辦特定專業案件，他自己曾經在智財與電腦犯罪專組，和許多專業的警員、調查官合作案件，從他們身上學習，一起努力找證據，是很棒的經驗。在公訴的時候，經歷過審查庭、普通庭跟重金庭，法庭上可以看盡人生百態。

對他來說，在司法界十年的工作，承辦過民事、刑事、偵查、公訴，到頭來他最喜歡的法庭上的攻防。不管是交互詰問或辯論，這些過程都讓他十分投入專注，一點都不會覺得在法庭上的時間漫長。

甚至，下庭後他還會跑去別的法庭觀摩學習其他檢察官跟律師的開庭過程，開庭是他最喜歡的一個部分，是他工作熱情投入的部分。

當法官時，因為自己有電資的背景，曾經調過司法院資訊處辦事，協助技術人員開發司法人員辦案的相關系統，當技術人員跟法官的橋樑。

除了需要想看看有沒有什麼方法，可以解決法官的問題外，也把資訊處做好的系統，推廣給法官使用，有點像是行銷的工作。另外，使用者會有很多問題，和使用者溝通，也是他工作的重要部分。

在資訊處的時候，他面對的是法律的專家，但卻是在資訊領域的素人，需要使用容易理解的方式來跟使用者溝通，說明技術門檻，以及可以解決的方法。這個經驗，跟他做一起讀判決有點像，他同樣是希望能使用容易理解的方式，來和法律方面的素人分享。

從和法官溝通的過程中，他能夠更了解法官想要什麼，找出適合的技術來滿足他們的要求，有許多系統的發端，其實都來自於法官使用者的回饋跟建議；從一起讀判決寫作和讀者溝通的過程中，他也更能了解到非法律人想要知道什麼、想到什麼樣的問題，從這個角度來說，讓他體認到和素人溝通是一件很重要的事情，而且從素人身上，他們可以想得更深入，不管是資訊或法律，都是類似的情形。