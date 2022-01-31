犯中科院「天條」拿陸貨詐上億 檢斥廠商視國防如敝屣

桃園陳姓男子與2名兒子承攬國家中山科學研究院飛彈製程物料標案，卻故意觸犯「天條」拿大陸低價劣質貨偽造成美國軍規出廠，其中一項矽控整流器價差甚至高達100多倍，不法所得破億元，中科院接獲檢舉驚覺買到贗品，檢方痛斥陳視國防安全如敝屣，依詐欺等起訴陳姓父子、官姓女會計。

檢調查，陳男（55歲）與2名兒子（31歲、28歲）各為昂神、勳璋公司負責人及董事，父子3人為貪圖鉅額價差，先是在2018年以2870萬得標中科院的線性積體電路，卻偷從大陸進口劣質產品魚目混珠，指示官姓女會計（42歲）偽造美國原廠證明，完成驗收詐得款項。

陳等又在2019年中科院採購600個矽控整流器標案中，僅向美國原廠先買86個交貨，其餘向大陸浙江公司以單個80元買進大量便宜貨，再自行加工以噴印機覆蓋美國原廠公司商標、偽造出貨證明。

之後包括繞線功率型固定電阻、二極體，電晶體等數百萬、上千萬的幾個標案中，陳等也都以同樣手法拿大陸貨矇混過關，直到有人檢舉陳拿贗品交貨，中科院緊急調查拒付尾款並報案。

桃園地檢署指派肅貪兼重大組檢察官雷金書指揮，搜索後將陳男聲押獲准；檢方訊時，陳與2名兒子大致坦承；中科院人員證稱，矽控整流器用於控制電流導通，和飛彈發射有關，用於觸發飛彈的點火裝置。

他還說，中科院制式採購合約都有規定，原產地不得為大陸地區，這是中科院的「天條」，若發現廠商有大陸產品會退貨解約求償。

檢方痛斥，陳等深知中科院軍武料件攸關國防、全民福祉，以大陸劣質產品冒充美軍軍規，犯罪所得逾1億元，利慾薰心、視國防如敝屣，依詐欺等起訴，求刑8年。