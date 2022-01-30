快訊

春節大紅包今開16組 「這家店」三天內兩度開出百萬

澳網／馬拉松對決大逆轉！納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

酒駕修法新規上路 高市警發萬封簡訊提醒

中央社 / 高雄30日電

酒駕修法提高刑責，今天生效。高雄市警方持續取締酒駕，包括仁武、前鎮等分局今天均有查獲，警方也加強宣導，並發送1萬多封關懷簡訊給有酒駕紀錄者，提醒勿以身試法。

立法院24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等。依總統府28日發布總統令起算，酒駕修法新規於今天正式生效。

高雄市警方持續加強取締酒駕，包括仁武、前鎮等分局今天均有查獲，仁武分局九曲派出所下午於大樹區九大路發現陳姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查後酒測值0.79，超過標準值；另前鎮也查獲2件酒測值超標，全依公共危險移送法辦。

仁武分局對中央社記者表示，將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，並搭配機動巡邏警網攔查，杜絕酒駕。

高雄市警察局交通警察大隊接受中央社訪問表示，刑責提高，警方執法不變，除了仍持續取締酒駕，也加強宣導，包括針對有酒駕紀錄者發關懷簡訊，至今已發送1萬多封；市府也印製宣導海報，提醒民眾刑責加重，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 高雄市 警察 酒測

延伸閱讀

議員提名人爆酒駕惹議 民眾黨急修規定祭嚴格條款

春節連假首晚 台南市東區查獲3件酒駕

元旦迄今酒駕5成遭上銬 新北警：累犯將公布姓名

台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准

相關新聞

影／戴粉紅色安全帽穿雨衣行竊 基隆計程車大盜落網

因為春節到來，基隆市近來傳出多起計程車被打破車窗行竊財物，損失數百到數千元，警方調閱監視器追查，發現多戴著粉紅色安全帽、...

小學生操場跌倒受傷 家長向9歲童求償88萬元被法官駁回

彰化縣某國小林姓學生在操場追球時跌倒受傷，家長認為是附近8歲陳姓學童踢足球，球絆倒林童，造成林童跌倒受傷，而求償88萬多...

民宅以田梗做屏障聚賭 宜蘭警方破獲兩起職業賭場

過年期間民眾聚賭，宜蘭三星警分局接獲情資，某職業賭場藏身於民宅，利用後方田埂當屏障掩蔽，警方查獲賭場主持人與11名賭客以...

開運宗師幫你中大獎？刑事局：去年近70件攏系假

桃園市日前接連有民眾遭詐騙集團假冒的「宗教師父」詐騙，詐團誆稱被害人近期財運大開，誘使被害人購買彩券，又派假助理稱「中大...

春節前近500人涉詐賭遭逮 新北警：持續打擊不法

新北市警方從元旦迄今不到一個月，逮捕涉嫌詐欺與賭博共491人、查扣不法近2000萬元；新北市刑大表示，春節期間治安不打烊...

影／內湖警攔阻430萬元詐騙 守住退休金過好年

66歲江姓男子日前到銀行提領430萬元，聲稱是替兒子買房，銀行行員關懷提問發現他說詞反覆，恐遭詐騙。內湖派出所員警到場後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。