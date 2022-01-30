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小學生操場跌倒受傷 家長向9歲童求償88萬元被法官駁回
彰化縣某國小林姓學生在操場追球時跌倒受傷，家長認為是附近8歲陳姓學童踢足球，球絆倒林童，造成林童跌倒受傷，而求償88萬多元醫藥費及慰撫金，不過彰化地方法院認為，難以證明林童跌倒是陳童造成，駁回求償之訴。
判決書指出，林姓學童2020年4月間在下課時間於操場跌倒，導致左側遠端橈骨尺骨骨折、右側遠端橈骨骨折等，到彰化基督教醫院進行3次鋼板固定手術，林童家長認為，林童是被遠方陳童所踢的足球絆倒而受傷，因此求償醫藥費32萬多元、看護費6萬多元、慰撫金50萬元。
不過陳童及陳童家長辯稱，陳童踢球時已看前方無其他人才踢球，後林童突跑出，兩人動作僅差一秒，陳童很難立即反應「阻止球滾出去」，且陳童第一次踢球是踢空，球向前滾動，並非陳童踢球觸碰到林童，應是林童自己跑步摔倒。
法官則參閱校園監視錄影器畫面顯示，林童踢出球的下一秒陳童與2名學童跑出來，即跌倒，但跌倒的畫面又被樹叢擋到，可以確定的是，林童踢球時，前方並無學童，是踢出球時，林童才跑出來，在短短1秒內，陳童是否能有足夠反應時間停止踢球實有疑問。
且法官認為，林童跌倒到底是被球絆倒或是自己跌倒，由於監視畫面被樹叢擋到，很難斷定，且陳童踢球時前方的確無人，是林童又突然跑出，無法認定其跌倒是陳童所造成，所以駁回林童與家長請求賠償之訴。
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