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民宅以田梗做屏障聚賭 宜蘭警方破獲兩起職業賭場
過年期間民眾聚賭，宜蘭三星警分局接獲情資，某職業賭場藏身於民宅，利用後方田埂當屏障掩蔽，警方查獲賭場主持人與11名賭客以天九牌聚賭；另在員山鄉一處鐵皮屋也有民眾以天九牌聚賭，賭場負責人被依賭博罪移送地檢署，賭客依違反社會秩序維護法裁處。
警方指出，最近三星地區有職業賭場流竄，年節期間民眾持有大額現金，恐成治安隱憂，昨天接獲通報立即組成專案小組前往，當場查獲趙姓賭場主持人及賭客11 人以天九牌賭博，查扣賭具天九牌1副、骰子4 顆及賭資（含抽頭金）共2萬多元。
警方發現該賭場藏身於民宅，利用民宅後方田埂做為天然屏障，藉以掩蔽犯行。警方到場時人聲吵雜，數十人以天九牌聚賭，立即以優勢警力圍捕，順利將賭場負責人及所有賭客全部帶回。
此外，宜蘭警分局接獲情資，位於員山鄉某賭場利用郊區較為隱密，藏身於鐵皮屋內疑有民眾聚賭，專案小組昨天見時機成熟，持宜蘭地方法院核發搜索票前往，動用優勢警力攻堅，當場查獲黃姓賭場主持人及賭客11人以天九牌賭博財物，查扣賭具天九牌1副、骰子3顆及賭資（含抽頭金）共8300元。
警方呼籲，賭場容易衍生治安事件的延伸，法律無假期，宜蘭警方在春節期間，將持續強力掃蕩賭博等不法情事，淨化社會治安。
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