開運宗師幫你中大獎？刑事局：去年近70件攏系假

桃園市日前接連有民眾遭詐騙集團假冒的「宗教師父」詐騙，詐團誆稱被害人近期財運大開，誘使被害人購買彩券，又派假助理稱「中大獎」，但需被害人先捐錢，獎金才能匯至被害人帳戶，以此謀取數萬元；刑事局警方表示，去年度類似案件有近70件，財損從千元至百萬元不等，民眾不可不慎。

警方表示，桃園市50歲劉姓女子去年9月間上網結識1名網友，兩人宗教信仰相同，相談甚歡，對方稱有特殊管道可請來泰國寺廟的大師幫忙點燈求財，劉女便依對方指示花費1400元匯款，不久後網友稱「大師說你最近會有很大的財運，要再匯3000元才能看清楚」，劉女又再次匯款。

後來該名網友「報明牌」，讓劉女用該組號碼購買今彩539彩券，又稱「大師助理有多幫你買一組，這次一定不會錯過財運！」直到彩券開獎後，劉女所買彩券未中獎，該名網友則稱「大師助理買的彩券中了600多萬元，劉女需先提供獎金的0.3％回饋寺廟，再拿出獎金的1％作為銀行支付抵押金，獎金才會全額匯入劉女帳戶」。

警方說，劉女因聽信詐欺話術，為了領取600多萬元彩券獎金，前後匯出8萬多元到指定帳戶，遲遲領無獎金同時發現獎券經過變造之下，才驚覺受騙上當。

另名30歲謝姓女子同樣在臉書上加入1名「師父」的LINE，對方宣稱可代買彩券，後續也用假獎券謊稱中獎，要求謝女匯錢捐獻袈裟、支付獎金公證所需的律師費，謝女陸續匯出6萬多元才發覺異狀。