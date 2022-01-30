航港局違法核發遊艇駕照弊案 技佐宋立恒重判9年2月

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒勾結代辦業者，利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓及測驗，卻想要取得駕駛執照，由代辦業者向民眾收取1至3萬元，以每張駕照5000元至8000元不等向宋行賄，經中檢分兩波起訴，台中高分院審理「第一波」審結，法官認為宋貪圖小利，敗壞官箴，造成水域交通的潛在危險，情節嚴重，依貪污罪將他判刑9年2個月，遞奪公權8年。可上訴。

宋立恒（55歲）去年底聲請具保停止羈押，理由是因一時失慮，以致犯錯，因病曾多次暈倒，受羈押期間身體狀況急遽變差，曾送往台中醫院救治，始脫離險境而保住生命，何況近日天氣突然轉涼，對有病的他而言，更屬嚴苛挑戰。二審以有逃亡之虞，予以駁回，並裁定自今年2月13日起，延長羈押2月。

台中地檢署偵辦航港局官員收賄核發遊艇駕照弊案，查出「買照」人數眾多，宋立恒於2008年至2020年，先後向45名民眾收30多萬元，2020年11月2日「第一波」依貪污、偽造文書等罪起訴宋立恒等18人，再於2021年2月7日追加起訴宋立恒等33人，第一波、第二波共起訴宋立恒等51人。

檢察官陳立偉查出，宋立恒自1989年4月起至2020年5月，在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責船員卸任職簽證，遊艇及動力小船駕駛執照核、換發、補發等監理業務，具有登入海運技術人員管理系統的權限。

民眾欲取得二等遊艇或動力小船駕駛執照，必須具備所規定之學經歷，方得參加二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照測驗，測驗及格者(含筆試及實作測驗，均須達75分始合格)，再由航政機關核發二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照，至於一等遊艇駕駛執照則是在符合一定條件下，才能申請核發或換發。

代辦業者利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得遊艇或動力小船駕駛執照之心態，向民眾收取1至3萬(訓練費、報名費）及製作駕駛執照所須資料，扣掉欲交付給宋立恒之賄款，餘額作為自己之不法報酬，之後向以每張遊艇或動力小船駕駛執照5000元至8000元不等，向宋立恒行賄。

台中高分院審理「第一波」航港局官員收賄核發遊艇駕照弊案審結，合議庭審酌宋立恒服務於交通部港務局、航港局中部航務中心，而具有法定職務權限的公務員，竟不知自持，貪圖個人小利，利用承辦核（換）發遊艇及動力小船駕駛執照機會，向洽辦駕駛執照民眾收取賄賂或詐取財物。