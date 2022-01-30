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影／沒在收運點丟垃圾遭拒 新店男竟揮拳打清潔員

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

農曆年節家家戶戶忙於大掃除，不料新北市昨晚竟發生清潔隊員遭毆打事件。環保局表示，昨晚新店區清潔員執勤時，楊姓民眾在非收運點丟垃圾遭拒，楊兒竟向駕駛揮拳，導致駕駛鼻骨骨折及腦部鈍傷。環保局技正孫忠偉今表示，已依法向提出妨害公務及傷害告訴，也不排除求取民事賠償。

環保局說明，該起清潔員遭毆事件發生在昨晚7時許，新店區清潔隊員駕駛資源回收車執勤時，楊姓民眾想將資源回收物在非收運點時丟上來，駕駛見狀連忙制止，不料楊兒突然出現理論，期間持棍棒敲擊車體，更打開車門朝駕駛數度揮拳，導致駕駛當場血流如注，經送醫後有鼻骨骨折及腦部鈍傷情況，案發後清潔隊即刻報警處理，並對楊男提出妨害公務及傷害告訴。

另外，同一時間板橋區三民路發生垃圾車起火事件，一輛循線垃圾車於收運途中突然自後車斗竄出火苗，疑似因所收垃圾中含有鋰電池，經過擠壓後起火，經現場清潔隊員緊急停靠路旁並使用滅火器處置後，迅速控制火勢，幸無造成人員或車輛損傷。

孫忠偉今表示，嚴正譴責暴力事件，希望市民朋友在準備過年歡聚的同時，也能給予犧牲假期加班收運的清潔隊員們更多耐心及鼓勵，勿讓一時情緒造成清潔隊員的傷害。

環保局也強調，請民眾確實做好垃圾分類，嚴禁將易引發爆炸或火災的高壓瓶、瓦斯罐、電池等直接丟入垃圾壓縮車內，其他如粉末、香枝金紙等易燃物或水銀溫度計、腐蝕性液體等危險物品亦應妥善處理後包妥交付清運，若對各類物品處理及交付方式有不清楚的地方，可上「回收物品易查通」查詢，垃圾清運時間及收運點查詢請搜尋「新北樂圾車」網站。

新北楊姓民眾在非收運點丟垃圾遭拒，楊兒竟向駕駛揮拳，導致駕駛鼻骨骨折及腦部鈍傷。圖／新北環保局提供
新北楊姓民眾在非收運點丟垃圾遭拒，楊兒竟向駕駛揮拳，導致駕駛鼻骨骨折及腦部鈍傷。圖／新北環保局提供
板橋區三民路發生垃圾車起火事件，一輛循線垃圾車於收運途中突然自後車斗竄出火苗，疑似因所收垃圾中含有鋰電池，經過擠壓後起火。圖／新北環保局提供
板橋區三民路發生垃圾車起火事件，一輛循線垃圾車於收運途中突然自後車斗竄出火苗，疑似因所收垃圾中含有鋰電池，經過擠壓後起火。圖／新北環保局提供

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