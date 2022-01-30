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桃園市府養工處傳弊案 技術師收廠商21萬回扣遭起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市工務局養護工程處傳弊案，吳姓約聘僱技術師利用擔任標案承辦人期間，因呂姓廠商為求工程文書審查、請款順利，多次在工地直接拿現金向吳行賄，吳前後一共收了21萬元賄款，直到被人檢舉才曝光；檢方偵結依貪汙不違背職務收賄罪起訴吳，另呂涉犯行賄罪獲緩起訴。

檢調查，吳男（53歲）2015年4月至2018年5月在桃園市政府養護工程處擔任約僱暨聘用技術師，負責發包工程履約，並有核定工廠開工前計畫書、工作日誌、結算圖及相關證明文件職責。

桃園市政府工務局2016年7月20日辦理「桃園航空貨運區暨客運園區路燈改善工程」，由呂姓男子（53歲）的廠商以1362萬9500元得標，並於同年9月1日開工，履約期限為12月31日，後來又經擴充契約金額至3750萬元，最後工程在2017年4月30日完工。

未料工程期間，呂男為了讓各項文書審查、驗收請款順利，竟和吳男勾結答應分次給他10萬元、5萬元、3萬元及3萬元不等行賄，還直接約在工地現場交付賄賂，讓吳男一共收受21萬元。全案經台北市調處移送新北地檢署，再經移轉桃園地檢偵辦。

檢方訊時，吳男表示工程期間和呂達成協議，依據估驗計價款約0.8％至1％左右收取21萬元賄賂，呂男也坦承行賄，另廠商內會計也證稱，公款上明細有項「桃園吳先生」是依負責人指示，後來才知道錢要給標案承辦人。

檢方偵結依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌起訴吳，考量他偵查中自白、主動繳回犯罪所得，建請法院依法減輕其刑；另認定呂男涉犯交付賄賂罪，但他坦承、深表悔悟，予以緩起訴處分，命他向公庫支付1萬元。

桃園市政府。圖／報系資料照
桃園市政府。圖／報系資料照

桃園 貪汙 收賄

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