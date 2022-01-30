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為了1萬元提供人頭帳戶還當車手 男子被判1年2月徒刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

蘇姓男子因缺錢花用，除涉嫌提供郵局帳戶給詐騙集團使用，還當起提款車手，3次提領贓款共9萬8千多元交給集團成員，獲得1萬元不法報酬 。台南地院依詐欺取財罪，判處蘇有期徒刑1年2月，全案可上訴。

判決說，蘇於2020年3月間，加入真實姓名不詳、暱稱「文魁」所屬詐欺集團，蘇提供其所申請郵局帳號供詐欺集團使用。詐欺集團所屬成員取得帳戶資料後，同年9月初，透過友軟體，與葉姓女被害人相識，並互加為Line好友。

集團成員以暱稱「OANDA外幣客服」名義，向葉謊稱下載軟體註冊帳號，下單投資比特幣區塊鍊可獲利，葉女信以真，共匯款至蘇郵局帳戶內，蘇依「文魁」指示，持提款卡，至郵局自動櫃員機，分別於10月13日晚間7點51分提領6萬元、晚上7點52分許提領2萬700元、晚間8點46分許提領1萬8000元後，將提領款項交給「文魁」，隱匿詐欺集團犯罪所得，並獲得1萬元報酬。葉女事後察覺有異並報警法辦、起訴。

法官審酌，詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，蘇正值青壯，貪圖不法利益，參與詐欺集團，雖非集團首腦或核心人物，但提供帳戶供集團使用，並負責提領帳戶內詐欺款項轉交行為，使詐欺集團得以實際獲取犯罪所得，造成告訴人財產損失且難以追償，兼衡犯後能坦承犯行，態度尚佳等情形，量處其刑。

蘇姓男子涉嫌提供郵局帳戶給詐騙集團使用，還當起提款車手，獲得1萬元不法報酬 。台南地院依詐欺取財罪，判處他徒刑1年2月。圖／本報資料照片
蘇姓男子涉嫌提供郵局帳戶給詐騙集團使用，還當起提款車手，獲得1萬元不法報酬 。台南地院依詐欺取財罪，判處他徒刑1年2月。圖／本報資料照片

詐欺 郵局 詐騙集團

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