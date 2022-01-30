老公應允讓女傭當老闆娘？人妻請求損害賠償勝訴

台中市某公司老闆娘小珠（化名），2年前僱用年輕女子小珍（化名）至家中負責清潔打掃，發現老公阿水（化名）與小珍發展婚外情，老公應允讓小珍當「老闆娘」，還買新車給小珍使用，請求損害賠償，要求2人連帶給付新台幣100萬元，台中地院以阿水與小珍侵害小珠的配偶權，判決2人連帶賠償新台幣30萬元。可上訴。

小珠主張，她於2020年12月間僱用小珍至家中負責清潔、打掃等工作，老公阿水竟與小珍發展婚外情，於2021年2月21日、28日，在電梯內擁吻、摟肩、十指緊扣牽手，並於同年月28日在街上牽手逛街，互動情形與交往中情侶無異。

同時，阿水應允讓小珍當「老闆娘」，且於2021年9月間，將新購車輛交給小珍使用，並停放於小珍租屋大樓旁停車場，小珍經常接送阿水至其租屋處約會，至今仍持續交往中。

小珠表示，阿水是公司負責人，於她扶持下，共組家庭40餘年，竟與小珍共同侵害她的配偶權，阿水不惜與她及女兒發生爭吵，威脅她及子女搬出住處，甚至揚言變賣房產、欲與她離婚、要致原告於死地、作勢毆打原告，侵害她的配偶權，因此請求損害賠償。

阿水辯稱，現今男女關係已與舊時代不同，尤其在辦公室的互動，應尊重個人自主決定權，配偶權不應受獨佔或由一方使用，小珠所提證據，僅能證明他與小珍被告互動情形，其中縱有部份誇張情事，亦僅是他在明知有監視器情況下，開玩笑的與年紀與他女兒相仿的小珍為無須太計較的肢體動作。

阿水又辯，他因年事已高，方由小珍陪同前往醫院看診，途中由小珍牽手扶持，並非婚外情，蓋如為情侶外出逛街，應會選擇風光明媚地點，也會精心打扮，小珠所提出當時出現在一中街照片，他因病痛駝背，行走蹣跚，兩人年齡差距甚大，根本不像情侶。

小珍辯稱，她因阿水年事已高行動不便，身患疾病，出於好意攙扶行走，並偕同其就醫，她為保有工作，不敢違逆阿水。且該日她在電梯內因手上抱有床單等清洗物品，突遭他親吻臉頰，當場雖覺錯愕不知所措並感到不舒服，然為保有工作始予忍耐，不敢表示生氣或為其他激烈舉動。

但法官勘驗電梯內錄影畫面，發現過程中未見小珍有何其所稱錯愕不知所措情事，有監視器錄影光碟畫面及截取照片在卷可憑。足見2人在走出電梯後，顯在自認監視器拍不到之處，仍有親密肢體互動至明。