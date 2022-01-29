竹科台積電外包商被炸傷 竟是同事站30公尺外遙控引爆

37歲陳姓外包商14日傍晚在竹科台積電新建廠房工地停車場遭不明爆裂物炸傷，檢警組成專案小組追查發現爆裂物為遙控引爆，逐步縮小範圍發現同工地34歲賴姓員工涉嫌重大，昨天搜索賴宿舍、住處搜出火藥、電池等物品，因情節重大且有滅證之虞，賴被依涉犯殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌重大，今向地院聲請羈押禁見獲准。

案件發生在本月14日傍晚5點多，位處新竹寶山的台積電新建廠房工地停車場發生爆炸案，陳姓外包商下班後準備騎車離開，因發現機車置物籃被置放不明塑膠袋，拿取靠近身體時竟突然引爆，造成小指外傷性截肢、前胸爆炸傷、下巴開放性傷口等傷害。

陳姓外包商送醫後救治無生命危險，但向警方表示自己沒與人結怨、與妻子感情和睦等，不清楚遭誰鎖定？新竹地檢署當晚指派檢察官馮品捷指揮內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊與刑大、刑事局偵查第五、九大隊會同新竹縣市警局組專案小組調查。

據了解，工地停車場當時正逢下班時間，現場員工不少，發生爆炸案之後，專案小組調閱周邊監視器、比對車號與調閱通聯紀錄等積極偵辦，並鑑識爆裂物確認遙控範圍應在方圓40到50公尺之內，逐步縮小範圍，鎖定當天也在現場的賴姓男子涉嫌重大。

檢方指出，涉案者為工地承包商的34歲賴姓男員工，昨天持新竹地方法院核發搜索票與檢察官簽發拘票，兵分2路搜索賴男位在嘉義縣之住所與新竹市的公司宿舍，並將其拘提到案，且扣得筆電、手機、線材、膠帶、火藥、電池、遙控器等物。

檢察官今天訊問賴男，但賴對犯案動機不願多做說明，且犯罪後有刪除手機電磁紀錄滅證行為，檢方認為賴無法掌控爆裂物爆炸威力，仍將爆裂物擺放在無辜陳姓外包商機車置物籃，並在距離該機車約30公尺處觀望，見陳接近爆裂物後，以遙控器引爆。

檢方指出，陳男機警倖免於難，但仍造成小指外傷性截肢、前胸爆炸傷、下巴開放性傷口等傷害，且碎片波及停車場其餘路人，顯見爆炸威力不小，足認涉案的賴男主觀上具不確定之之殺人犯意，依涉犯殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌重大，也有反覆實施恐嚇與故意以火藥炸燬物品罪之虞，向地院聲請羈押禁見獲准。