聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准
台東李男昨晚穿越省道台9線崁頂路段時，遭洪男駕駛廂型車撞飛，又被對向來車輛輾過，送醫不治，警方火速於今天凌晨逮捕肇逃洪男，酒測值超標，洪男坦承酒駕，被移送地檢署。檢察官晚間複訊後向法院聲押獲准。
台東地檢署表示，經檢察官複訊後，認為洪男有肇事逃逸、酒駕致人於死及串證之虞涉嫌種重大，向台東地方法院聲請羈押，法官裁定羈押獲准，後續檢察官將持續偵辦。
52歲李男昨晚8點多，在省道台9公路關山鎮崁頂段319里處，穿越馬路時，遭1輛由南向北疾駛的車輛撞擊，李彈飛對向車道，被1輛由北下南閃避不及的自小客車輾過，李臟器外露，緊急送醫搶救不治。
而撞擊李男的車輛未停留查看，直接駛離事故現場，涉嫌肇逃，現場只有閃避不及輾過李的自小客車辜姓駕駛留在現場幫忙搶救。辜經酒測為零。並把事發狀況告訴員警，警方立刻調閱監視器追查。
警方根據時間推算，發現一輛綠色廂型車相當可疑，並以車牌追人，發現47歲洪姓車主涉有重嫌，警方很快於今天凌晨1點多在關山鎮洪男女友住處，找到洪男及肇事車輛，隨即帶回派出所。
經過鑑識比對，肇事廂型車與事故現場遺留證物吻合，並對洪男酒測，酒測值超過0.25毫克，不過，洪男拒絕夜間偵訊，直到今天上午才接受警方詢問，坦承酒駕，下午依肇事逃逸、酒駕致人於死移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言