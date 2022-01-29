台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准

台東李男昨晚穿越省道台9線崁頂路段時，遭洪男駕駛廂型車撞飛，又被對向來車輛輾過，送醫不治，警方火速於今天凌晨逮捕肇逃洪男，酒測值超標，洪男坦承酒駕，被移送地檢署。檢察官晚間複訊後向法院聲押獲准。

台東地檢署表示，經檢察官複訊後，認為洪男有肇事逃逸、酒駕致人於死及串證之虞涉嫌種重大，向台東地方法院聲請羈押，法官裁定羈押獲准，後續檢察官將持續偵辦。

52歲李男昨晚8點多，在省道台9公路關山鎮崁頂段319里處，穿越馬路時，遭1輛由南向北疾駛的車輛撞擊，李彈飛對向車道，被1輛由北下南閃避不及的自小客車輾過，李臟器外露，緊急送醫搶救不治。

而撞擊李男的車輛未停留查看，直接駛離事故現場，涉嫌肇逃，現場只有閃避不及輾過李的自小客車辜姓駕駛留在現場幫忙搶救。辜經酒測為零。並把事發狀況告訴員警，警方立刻調閱監視器追查。

警方根據時間推算，發現一輛綠色廂型車相當可疑，並以車牌追人，發現47歲洪姓車主涉有重嫌，警方很快於今天凌晨1點多在關山鎮洪男女友住處，找到洪男及肇事車輛，隨即帶回派出所。

經過鑑識比對，肇事廂型車與事故現場遺留證物吻合，並對洪男酒測，酒測值超過0.25毫克，不過，洪男拒絕夜間偵訊，直到今天上午才接受警方詢問，坦承酒駕，下午依肇事逃逸、酒駕致人於死移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康