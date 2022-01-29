老翁遇上假檢警詐騙 過年前慘被騙1600萬

農曆年節到來，刑事局提醒民眾防範詐騙集團陷阱，尤其中高年齡民眾，更不要相信假冒公務機構的誘騙話術，以免畢生存款或退休金遭騙。

刑事局指出，中部一名年約7旬鍾姓男子，退休後倚賴退休金及保險金過生活，日前他接到電信公司語音來電，聲稱鍾男電信合約到期，且積欠電信費1萬2000元未繳，若不繳清將停話。

鍾男一頭霧水詢問，對方卻自行將電話轉接給自稱165反詐騙專線張警官，張警官聲稱鍾男個資遭冒用，涉及偽造身分證及刑事案件，案件已移由地檢署陳主任檢察官偵查，不久自稱陳姓的主任檢察官來電，聲稱鍾涉嫌販毒及洗錢案件，更透過LINE傳送「執行票令」給鍾，要求拿出監管款項才能從嫌疑人身分轉為證人，假主任檢察官更指示將持有帳戶存摺都刷到最新，了解帳戶資產狀況後，要求鍾男提領現金交給取款專員。

兩名自稱法院取款專員的車手，陸續到鍾男家中收款，期間未出示證件，僅出示一張法院公證帳戶申請文書，更向鍾先生收取銀行存簿、提款卡及中華郵政提款卡，佯稱案件偵審後，相約地檢署面交歸還，但隨後對方未再聯繫，鍾男銀行及郵政帳戶遭提領一空，被騙1600餘萬元。

南部年約6旬林姓男子，同樣接獲自稱電信公司來電，佯稱林男名下申登一門號電話費款項未繳納，林告知對方門號非他所有，不久自稱張刑警來電並加林先生通訊軟體LINE好友，聲稱林男涉刑事案件，案件已移由台北地檢署偵查，林的帳號已遭第三方單位監控，須透過LINE每天3次按時回報人在何處，以確保林的人身安全。