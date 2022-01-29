台東男子疑涉酒駕肇逃 檢警：還需調查釐清

台東一名李姓男子昨晚穿越台9線關山鎮崁頂路段，遭車輛撞飛，再被對向車輛輾過，送醫搶救不治，未料，撞擊肇事車輛未留下查看涉嫌肇逃。關山警分局調閱監視畫面，今天凌晨循線逮捕涉嫌肇逃的洪姓男子，並報請台東地檢署偵辦。台東地檢署表示，洪男疑有酒駕，正釐清是否為肇事前飲酒。

台東地檢署指出，洪男遭逮捕時，經警方酒測確實有酒精反應，但於警詢時辯稱因撞到東西後，感到害怕，回到女友住處才喝了酒壓驚，對於洪男的說詞，檢察官持保留態度，需要再進一步調查，釐清洪男是否為肇事前飲酒，已向法院聲請羈押。

52歲李姓男子昨晚8點多，在關山鎮台9線崁頂段319公里處，準備穿越馬路到對面小吃部時，遭一輛疾駛的車輛撞擊，彈飛到對向車道，又被一輛閃避不及由辜男駕駛的自小客車輾過，造成李男傷重送醫搶救不治。

而撞擊李男的車輛未停留下查看，直接駛離事故現場，涉嫌肇事逃逸，警方調閱沿線監視畫面，發現一輛可疑廂型車，以車追人發現47歲洪姓男子涉有重嫌。警方於今天凌晨1點多在鹿野鄉洪男女友住處，將人帶回派出所，並查扣廂型車進行鑑識比對。

經警方比對廂型車，與事故現場遺留證物吻合，全案報請地檢署偵辦。據了解，警方前往逮人時，有對洪進行酒測，結果有酒精反應，遭撞擊死亡的李男送醫抽血檢驗也有酒精反應，至於閃避不及輾過的辜男，則酒測為零，未酒駕。

立法院本月24日三讀通過刑法等「酒駕三法」修正案，若洪男確實涉及酒駕因而致人於死者，恐面臨3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。10年內再犯，致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東關山警分局調閱沿線監視畫面，以車追人逮捕到47歲洪姓男子涉有重嫌，查扣肇事廂型車。圖／關山警分局提供