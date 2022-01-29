台東男子疑涉酒駕肇逃 檢警：還需調查釐清
台東一名李姓男子昨晚穿越台9線關山鎮崁頂路段，遭車輛撞飛，再被對向車輛輾過，送醫搶救不治，未料，撞擊肇事車輛未留下查看涉嫌肇逃。關山警分局調閱監視畫面，今天凌晨循線逮捕涉嫌肇逃的洪姓男子，並報請台東地檢署偵辦。台東地檢署表示，洪男疑有酒駕，正釐清是否為肇事前飲酒。
台東地檢署指出，洪男遭逮捕時，經警方酒測確實有酒精反應，但於警詢時辯稱因撞到東西後，感到害怕，回到女友住處才喝了酒壓驚，對於洪男的說詞，檢察官持保留態度，需要再進一步調查，釐清洪男是否為肇事前飲酒，已向法院聲請羈押。
52歲李姓男子昨晚8點多，在關山鎮台9線崁頂段319公里處，準備穿越馬路到對面小吃部時，遭一輛疾駛的車輛撞擊，彈飛到對向車道，又被一輛閃避不及由辜男駕駛的自小客車輾過，造成李男傷重送醫搶救不治。
而撞擊李男的車輛未停留下查看，直接駛離事故現場，涉嫌肇事逃逸，警方調閱沿線監視畫面，發現一輛可疑廂型車，以車追人發現47歲洪姓男子涉有重嫌。警方於今天凌晨1點多在鹿野鄉洪男女友住處，將人帶回派出所，並查扣廂型車進行鑑識比對。
經警方比對廂型車，與事故現場遺留證物吻合，全案報請地檢署偵辦。據了解，警方前往逮人時，有對洪進行酒測，結果有酒精反應，遭撞擊死亡的李男送醫抽血檢驗也有酒精反應，至於閃避不及輾過的辜男，則酒測為零，未酒駕。
立法院本月24日三讀通過刑法等「酒駕三法」修正案，若洪男確實涉及酒駕因而致人於死者，恐面臨3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。10年內再犯，致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言