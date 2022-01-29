帶少女回租屋處4天 代價是賠1百萬獲緩刑
台中市民阿洲（化名）2年前結識15歲少女小如（化名），帶她到飯店嘿咻，還帶她到台南市他的租屋處，與小如發生性關係，因小如未返家，父母報警協尋，經警找到小如，經小如的父母提起告訴，台中地院以阿洲以新台幣100萬元與少女、及少女父母達成和解，獲少女父母原諒，法官依妨害性自主罪將他判刑6月，緩刑5年。可上訴。
判決書指出，男子阿洲於2020年9月間，透過手機遊戲「戀戀炫舞團」結識少女小如，同月間與少女一同出遊投宿台中市區某大飯店房間內，未違反少女意願，與少女發生性關係。
同年10月21日至24日下午，阿洲帶少女小如至台南市他的租屋處，也發生性關係。少女的父母因女兒未返家，且女兒平日持用的行動電話已關機，遂報警協尋，經警於同月24日下午，在阿洲的租屋處尋獲小如。
法官爰審酌，阿洲明知被害人未成年，性自主及判斷能力均尚未成熟，卻未能僅守分際，僅因一己私慾，即對年幼的被害人為合意性交行為，影響被害人之身心健康與人格發展，但考量犯後均坦承犯行，知所悔悟，已與被害人、被害人父母達成和解，願賠新台幣100萬元，經被害人父母同意給予緩刑。法官遂從輕判刑，宣告緩刑5年，以資懲儆。
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