帶少女回租屋處4天 代價是賠1百萬獲緩刑

台中市民阿洲（化名）2年前結識15歲少女小如（化名），帶她到飯店嘿咻，還帶她到台南市他的租屋處，與小如發生性關係，因小如未返家，父母報警協尋，經警找到小如，經小如的父母提起告訴，台中地院以阿洲以新台幣100萬元與少女、及少女父母達成和解，獲少女父母原諒，法官依妨害性自主罪將他判刑6月，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，男子阿洲於2020年9月間，透過手機遊戲「戀戀炫舞團」結識少女小如，同月間與少女一同出遊投宿台中市區某大飯店房間內，未違反少女意願，與少女發生性關係。

同年10月21日至24日下午，阿洲帶少女小如至台南市他的租屋處，也發生性關係。少女的父母因女兒未返家，且女兒平日持用的行動電話已關機，遂報警協尋，經警於同月24日下午，在阿洲的租屋處尋獲小如。