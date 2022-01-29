冤獄18年！改以每日5000元上限折算 謝志宏終獲3417萬刑事補償

20多年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審後，台南高分院逆轉改判謝無罪定讞，謝遭關押6834天，院方裁定一日3500元折算共計2391萬9000元，謝聲請覆審，經刑事補償法庭撤銷發回，台南高分院改以一日5000元上限折算，再補償1025萬1000元，謝共可獲3417萬元補償。

謝志宏改判無罪定讞，律師團即以一日5000元折算，提出3417萬元刑事補償聲請，前年底台南高分院裁定以一日3500元折算，共計2391萬9000元刑事補償。然而，謝的律師涂欣成說，法院依公務員違法與否及謝所受損害綜合考量做出裁量，但比例上明顯失衡，以一日3500元折算明顯偏低，因而聲請覆審。

律師團認為，國家既然以最嚴厲的死刑判決請求人，就應該以最高的補償金額來補償請求人；檢方當庭也表示，本案國家確實有對請求人犯下錯誤，建議法院給予請求人最高額的補償。

台南高分院合議庭指出，本案訴訟過程情節，公務人員於訴訟過程可歸責事由程度不低，謝因案受羈押時年紀僅19歲，正值青春風華，僅因與同案被告郭俊偉同在殺人案發現場，即遭鎖定涉有共同殺人嫌疑，自2000年6月28日起羈押在監，且自台南地院於2001年10月26日判決共同殺人處死刑，並褫奪公權終身後，歷經屢次更審，經最高法院2011年駁回上訴而確定，後經謝及檢察官均聲請再審，2019年3月14日獲釋，直至2020年5月15日改判無罪，檢察官未上訴，全案確定。

合議庭指出，謝原為餐廳學徒，每月尚須交付1萬2000元給母親家用，受羈押前無前科紀錄，因受羈押，喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，期間更逢父親往生至痛，身心艱苦，獲釋時已39歲，長達逾18年的羈押在監，已耗去人生精華部分，除與外在社會脫節、須重新適應外，更於一度判決確定後，面對不知何時執行死刑，身心壓力無法言喻，且在監期間、釋放後迄今均因焦慮精神症狀持續就醫治療。

合議庭認為，謝歷時近20年的訴訟煎熬，這段期間所受財產上的損害、精神上的痛苦甚大，家人也伴隨相對應的痛苦，謝及家人的名譽也因遭判死刑確定而有所減損。