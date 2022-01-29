快訊

黃曉明、baby最後合體畫面曝光 男方舉動慘遭網友嘲諷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕勤務遇疫情 豐原鎮清宮贈酒精檢知器護中警平安

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

國內疫情趨緩時，民眾休憩、餐會活動逐漸頻繁，台中市警方特別規劃「掃除『醉』犯」專案勤務至農曆年間，卻又碰上疫情回溫，豐原鎮清宮擔心警員執勤時安全，捐贈10組酒精檢知器及工作慰問品予豐原警分局，希望對警方取締酒駕工作有助益。

國內去年下半年疫情較趨緩，民眾餐會等活動逐漸頻繁，為防範酒駕，台中市警局自去年12月開始，執行「掃除『醉』犯」專案勤務至農曆年間，豐原警分局執行至今，近2個月時間，共執行取締酒駕路檢25次，查獲酒駕案68件。

但近期Omicron病毒席捲而來，台中也在昨天出現確診案例，執行酒駕勤務時，需請民眾脫下口罩，口含酒測器進行檢測，容易形成防疫破口，讓警員及民眾身處高風險環境中。

得知此狀況，豐原鎮清宮決定捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，並頒發感謝狀，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。

鎮清宮主委楊紹森表示，鎮清宮展現媽祖慈悲精神，持續做公益，盡到社會的一份責任，這次捐贈酒精檢知器及慰問品，希望能對於豐原警分局取締酒駕工作有所助益，也慰勞同仁春節期間執勤的辛勞，希望在媽祖的庇祐下，能降低酒駕車禍發生率，維護用路人的安全。

豐原警分局長劉安杰表示，豐原分局對於防制酒駕工作不遺餘力，110年轄區酒駕事故共發生18件，相較109年減少8件，降幅達31％，感謝鎮清宮的善舉，為員警執勤安全增添利器，廟方捐贈的酒精檢知器，馬上就可派上用場，讓員警值勤更安全，祈望在天上聖母的護佑下，轄區治安交通均能平安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

豐原鎮清宮捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。記者劉柏均／攝影
豐原鎮清宮捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。記者劉柏均／攝影
豐原鎮清宮捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。記者劉柏均／攝影
豐原鎮清宮捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。記者劉柏均／攝影
豐原鎮清宮捐贈酒精檢知器，可在保持一定距離下，得知檢測者是否有酒精反應。記者劉柏均／攝影
豐原鎮清宮捐贈酒精檢知器，可在保持一定距離下，得知檢測者是否有酒精反應。記者劉柏均／攝影

酒駕 酒精

延伸閱讀

男子酒駕肇逃連撞5車3人傷 警依公共危險罪送辦

25歲男3度酒駕 檢駁易科罰金發監執行

春節9天連假預計爆車潮 警政署通令加強疏導防酒駕

影／南投酒駕男拒檢催油門逃逸 轉角撞車被警逮捕

相關新聞

代操勞退內線撈錢 2經理人被訴

統一證券投資信託前基金經理人孫民承、張繼聖，藉由自己操作基金的內線優勢，替自己代操的勞退基金、統一大滿貫基金抬轎，先用人...

法官恫嚇少年逼自摑 評鑑建議免職

苗栗地院少年法庭法官周靜妮過去一年多曠職三五三小時，開庭時曾要求少年在法官前掌嘴，還要求少年下跪、磕頭，被法院送法官評鑑...

可周休二日 趙建銘申請外役監

前「第一親家」趙玉柱、趙建銘父子涉台開內線交易案判刑確定，兩人去年十月先後發監執行；趙氏父子服刑二個多月後，日前同時向法...

冤獄近20年！改以每日5000元上限折算 謝志宏終獲3417萬刑事補償

20多年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審後，台南高分院逆轉改判謝...

過年前北市抓賭403人 網路賭客開罰五萬元以下

農曆春節到來，不少職業賭場趁機開賭，希望趁機大發過年財，台北市警察局為打擊不法賭場業者及賭客，1月11日至25日辦理「同...

酒駕勤務遇疫情 豐原鎮清宮贈酒精檢知器護中警平安

國內疫情趨緩時，民眾休憩、餐會活動逐漸頻繁，台中市警方特別規劃「掃除『醉』犯」專案勤務至農曆年間，卻又碰上疫情回溫，豐原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。