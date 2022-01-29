酒駕勤務遇疫情 豐原鎮清宮贈酒精檢知器護中警平安

國內疫情趨緩時，民眾休憩、餐會活動逐漸頻繁，台中市警方特別規劃「掃除『醉』犯」專案勤務至農曆年間，卻又碰上疫情回溫，豐原鎮清宮擔心警員執勤時安全，捐贈10組酒精檢知器及工作慰問品予豐原警分局，希望對警方取締酒駕工作有助益。

國內去年下半年疫情較趨緩，民眾餐會等活動逐漸頻繁，為防範酒駕，台中市警局自去年12月開始，執行「掃除『醉』犯」專案勤務至農曆年間，豐原警分局執行至今，近2個月時間，共執行取締酒駕路檢25次，查獲酒駕案68件。

但近期Omicron病毒席捲而來，台中也在昨天出現確診案例，執行酒駕勤務時，需請民眾脫下口罩，口含酒測器進行檢測，容易形成防疫破口，讓警員及民眾身處高風險環境中。

得知此狀況，豐原鎮清宮決定捐贈10組酒精檢知器及慰問品予豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，並頒發感謝狀，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。

鎮清宮主委楊紹森表示，鎮清宮展現媽祖慈悲精神，持續做公益，盡到社會的一份責任，這次捐贈酒精檢知器及慰問品，希望能對於豐原警分局取締酒駕工作有所助益，也慰勞同仁春節期間執勤的辛勞，希望在媽祖的庇祐下，能降低酒駕車禍發生率，維護用路人的安全。

豐原警分局長劉安杰表示，豐原分局對於防制酒駕工作不遺餘力，110年轄區酒駕事故共發生18件，相較109年減少8件，降幅達31％，感謝鎮清宮的善舉，為員警執勤安全增添利器，廟方捐贈的酒精檢知器，馬上就可派上用場，讓員警值勤更安全，祈望在天上聖母的護佑下，轄區治安交通均能平安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康