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中橫鐵桶雙屍命案 2被害人家屬求償獲賠313萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

經營麻將賭場的楊鴻儒欲與楊姓女富商交往，認為楊女的同居男友陳彰客是絆腳石，加上不滿賭客賴光雄懷疑他詐賭還揚言要檢舉，7年前下藥迷昏兩人後，強塞入鐵桶棄屍於中橫，刑庭法官將楊判處2個死刑。被害人陳男、賴男的子女請求損害賠償，台中地院判決楊賠償被害人家屬新台幣313萬餘元。可上訴。

楊鴻儒（70歲）辯稱，警方嚴重違法故意栽贓、偽造、剪接、更改時間的影片，誤認他將摻有迷幻藥成分的飲料放進車中供賴光雄、陳彰客飲用，且證人於刑案證詞反覆，更故意栽贓，他並未殺害賴光雄、陳彰客，不用賠償。民庭法官不採信，判楊賠償。

刑事一、二審查出，曾經營大理石及從事鍍模、仲介的楊鴻儒，原本與陳彰客、賴光雄都是朋友，他因聽聞陳彰客的女友經濟條件優渥，欲追求楊女，因而對陳彰客心生妒意；賴光雄因曾懷疑楊鴻儒設局詐賭，數度稱欲向警方檢舉、並曾阻止賭客進入他的賭場，累積怨隙。

判決指出，2015年6、7月間，楊以出遊名義邀約陳、賴外出，由他駕駛休旅車從台中市烏日區住處出發，途中藉機下藥迷昏兩人，再駕車折返住處；楊在住處庭院空地，把昏睡中的兩名被害人以頭上腳下方式，塞入兩個大鐵桶內後緊鎖頂蓋，再由不知情的友人把鐵桶運往中橫並推落山谷，導致被害人因處於密封鐵桶內窒息而死。

二審合議庭審酌，楊鴻儒先後剝奪被害人二人生命，視他人生命若草芥，犯罪慎思密慮，行凶手法更駭人觀聽，犯後否認犯行，未與被害人家屬和解，有與社會永久隔離之必要，依殺人罪將他判處2個死刑。該案目前還在更審中。

民事庭法官審酌，楊鴻儒剝奪賴光雄、陳彰客的生命，致被害人家屬突失至親，被害人的子女悲慟，不言可喻，且經久難以平息、彌補，且楊的犯案手法令人髮指、駭人聽聞，判決楊賠償被害人家屬共313萬餘元。

經營麻將賭場的楊鴻儒，下藥迷昏陳彰客、賴光雄後，強塞入鐵桶棄屍於中橫，刑庭法官將楊判處2個死刑。被害人陳男、賴男的子女請求損害賠償，台中地院判決楊賠償被害人家屬共313萬餘元。可上訴。圖／本報資料照
經營麻將賭場的楊鴻儒，下藥迷昏陳彰客、賴光雄後，強塞入鐵桶棄屍於中橫，刑庭法官將楊判處2個死刑。被害人陳男、賴男的子女請求損害賠償，台中地院判決楊賠償被害人家屬共313萬餘元。可上訴。圖／本報資料照

中橫 死刑

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