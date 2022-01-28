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筆錄未提代駕 檢今依公共危險罪嫌起訴宋少卿
相聲瓦舍創辦人宋少卿，去年12月28日凌晨2時許在新北市板橋區撞上前方停等紅燈計程車，警方到場後進行酒測，發現宋酒測值高達0.95ｍｇ/Ｌ，新北地檢署今依公共危險罪起訴。
據了解，宋少卿與友人飲酒後，在板橋區南門街與府中路口開車追撞前方停等紅燈的計程車，警方酒測高達高達0.95ｍｇ/Ｌ。
檢方當時諭知3萬交保，宋交保後向媒體表示，他有叫代駕，卻因自己把車從停車場開出跟代駕會合出車禍，「即使是叫了代駕，也應該全程交由代駕駕駛，這才是安全駕駛，這一點點小小僥倖心態，造成大家的困擾真是抱歉，對不起」。但是宋少卿在製作筆錄時並沒有提到代駕。
新北檢今依公共危險罪嫌起訴宋少卿。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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