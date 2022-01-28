中廣占中華民國土地 高院判賠交通部1億4585萬元

前總統陳水扁執政時期，交通部追討國民黨不當黨產，要求中國廣播公司將板橋8筆、八里10筆土地所有權移轉登記，提告勝訴；中廣未立即返還，交通部再提不當得利訴訟，一審判中廣須賠償1億4774萬元。中廣上訴，台灣高等法院仍認為交通部請求有理，但賠償金額略減為1億4585萬元。

交通部2004年為追討國民黨不當黨產，提告索討中廣占用的土地，其中8筆在板橋，10筆位於八里。本案在一審時，爭點為中廣是否無權占有這18筆土地？交通部依民法第179條「不當得利」請求返還這18筆土地相當租金之不當得利有無理由？若確實無權占有土地，應返還多少錢？

最高法院2010年12月、2014年8月分別確認中華民國對八里、板橋這些土地的所有權，中廣2012年4月20日返還八里的10筆土地。台北地方法院認為中廣確有占用土地，且自一審判決前還沒歸還板橋的8筆土地，也沒證明是基於何種法律原因繼續占用並使用土地。中廣在本權訴訟敗訴時，自訴訟拘束發生之日起，視為惡意占有人，應負返還不當得利義務。

北院審酌板橋、八里的土地位置、工商繁榮程度，認應以板橋8筆土地、八里10筆土地申報地價5%計算租金，判中廣須賠償1億4774萬元。

中廣上訴，高院民事庭認為板橋的8筆土地不存在作價轉讓的公法上法律關係，無代物清償可言，而八里的10筆土地爭議也經法院判決確定，不存在函請徵收的公法上法律關係。