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土庫鎮公所機要秘書吳明哲 捲入貪汙案無罪判決確定
雲林縣土庫鎮公所機要秘書吳明哲捲入一起「2018年無線廣播系統整合計畫」貪污案，1年多來，他堅決為自己清白面對司法，從一審到二審，昨天二審判決無罪確定，整起官司落幕；吳明哲今天仍依行程寒冬送暖接濟弱勢家庭，他也感謝司法終能還他清白，可是春節送給他最好的禮物。
雲林縣土庫鎮2018年12月間辦理「無線廣播系統整合計畫」，傳出有公所人員收取回扣疑案，經雲林地檢署調查後，依貪污治罪條例等罪起訴吳明哲等人，案經雲林地方法院審理，認為吳明哲負責的業務與該計畫無關，也未曾介入，涉案證據不足，判決無罪。
案經上訴二審，台南高分院本月審理終結，駁回上訴，維持無罪判決確定，昨天得知判決結果，仍依行程在土庫鎮到各低收戶寒冬送暖的吳明哲，心中大石終得落下，他在臉書感謝大家關懷。
吳明哲今天表示，感謝司法還他清白，長達560天漫漫司法路，雖很難熬，但這段期間親友的支持，讓他備感溫暖，未來他將更積極投入社會公益事務，讓社會能有更多善的能量和溫暖。
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