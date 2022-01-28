胡睿兒申請假釋獲准 赴台北地檢署向觀護人報到

胡睿兒今天上午10點從台北監獄釋放。記者曾健祐／攝影

男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，2018年在夜店性侵酒醉女子被依乘機性交罪判刑2年入獄，日前因申請假釋獲准，今天上午10點從台北監獄釋放，他下午2點40分赴台北地檢署執行科向觀護人報到。

據了解，經評估後他並未配戴電子腳鐐。他今受訪表示，出去之後就是「陪家人、做音樂」。他說，大家、小孩子過得好、健康最重要。

胡睿兒被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入監，申請假釋獲核准，今天從台北監獄獲釋放。他當年報到發監時受訪，向媒體表示：「心情很平靜，該面對就去面對。覺得對小孩很抱歉，因為本來應該在外頭工作照顧小孩。 」

胡睿兒2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨和1名女子交談、跳舞，竟趁對方喝醉帶她到1樓中控收發室後方的梯間平台性侵得逞。

胡睿兒起初否認犯行，法院審理時才改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，胡2020年7月21日發監執行。