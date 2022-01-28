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25歲男3度酒駕 檢駁易科罰金發監執行

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

酒駕案件層出不窮備受社會矚目，新竹地檢署近日強調嚴懲酒駕犯，繼日前在1天內駁回2件易科罰金聲請案，今天再度駁回1件。25歲劉姓男子累計2度酒駕後，去年7月飲酒後又僥倖騎車發生車禍，檢方今天駁回劉姓男子的易科罰金聲請案，發監執行。

檢方指出，25歲劉姓男子在2016年、2020年已有2次違反酒後駕車公共危險罪，分別經檢察官為緩起訴處分及法院判決有罪確定之紀錄，去年4月4日執行完畢，但才過3個多月，劉姓男子去年7月25日，在新竹縣竹東鎮友人住處飲用酒類後，已達不能安全交通工具狀態，仍騎乘機車離去且發生車禍，被新竹地院判處有期徒刑4個月確定。

劉姓男子3度酒駕被判刑4個月後，向地檢署聲請准予易科罰金，檢察官審酌劉姓受刑人過去已有2次酒駕紀錄，又3度酒後上路發生事故，顯見其長期心存僥倖而缺乏反省自制力，整體考量後貫徹從嚴執法決心，駁回其易科罰金之聲請，發監執行。

新竹地檢署強調，酒駕行為嚴重威脅一般往來公眾之生命、身體、財產，國人早已深惡痛絕，地檢署對於觸法之行為人，將持續嚴正執法立場，以守護公共安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕案件層出不窮備受社會矚目，新竹地檢署近日強調嚴懲酒駕犯，繼日前在1天內駁回2件易科罰金聲請案，今天再度駁回1件。聯合報系資料照
酒駕案件層出不窮備受社會矚目，新竹地檢署近日強調嚴懲酒駕犯，繼日前在1天內駁回2件易科罰金聲請案，今天再度駁回1件。聯合報系資料照

酒駕 新竹 車禍 檢察官

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