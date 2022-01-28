女童遭噴槍奪命案 父告詐欺遭生母指模糊焦點

女童遭噴槍奪命案，父親鄺姓男子依傷害兒童致死罪判刑10年定讞。鄺男今天表示，上週發現女童非親生骨肉，控告女童的母親詐欺。圖／聯合報系資料照 女童遭噴槍奪命案，父親鄺姓男子依傷害兒童致死罪判刑10年定讞。鄺男今天表示，上週發現女童非親生骨肉，控告女童的母親詐欺，盼檢方查明。女童的母親回應，交由司法偵辦。

鄺男今天上午在律師魏志勝陪同下，前往高雄地檢署遞狀控告女童的母親鄧姓女子涉嫌詐欺罪。

鄺男接受媒體聯訪指出，上週經親友提醒做了與女童的DNA（去氧核糖核酸）序列比對，根據與女童留存在法醫研究所檢體DNA比對後，發現兩人應無親子關係。因此委託律師向鄧女提告，希望檢察官釐清真相。

鄺男表示，鄧女在民國105年10月帶著11個月大女嬰找他，宣稱這是他的親生骨肉，要求共同負擔扶養責任。他因此每月給對方新台幣3萬多元，時間長達2年多，期間更每週帶母女倆出去玩或視訊聯繫。

他說，如今發現女童不是親生骨肉，「我付出很多感情在孩子身上，也很虧欠，但發現這件事一時心裡無法平衡，這段時間鄧女詐騙感情和金錢，我覺得有必要還原真相」。

他透露，鄧女在案發後，除對他提出刑事告訴，也提出民事求償780多萬元，目前一審判賠80多萬元，仍待收到判決書後研議是否上訴。

鄺男表示，如果鄧女未帶著女童謊稱他是生父，這2年多來就不可能每月付3萬多元扶養費、還經常帶著母女出去玩，這起噴槍奪命意外也不可能發生。

對此，鄧女接受媒體電訪回應指出，鄺男此舉相當不理智，應該只是想模糊焦點，且檢體是不是真的也有待後續釐清，這只是單方面行為。

她透露，鄺男可能是不甘心才想玉石俱焚，這涉及誹謗誣告等罪，後續交由律師處理。針對媒體追問女童的生父問題，鄧女指出，鄺男一直都有妄想，對於法官及大家都沒講真話；鄺男提出的質疑，一切仍有待商榷及司法釐清，「我不覺得我的小孩要受到質疑」。

全案起於民國108年1月間，原為男女朋友的鄺男、鄧女育有3歲鄧姓女童，鄺男受託照顧女童，駕車載女童前往高雄市左營區某處加油站洗車時，女童因遭空氣噴槍自口腔灌入空氣而送醫不治。

橋頭地檢署調查後認為，鄺男任由女童把玩空氣噴槍並放入口中，導致高壓空氣灌入女童體內，依過失致死罪起訴。

一審的橋頭地方法院認為，鄺男隨意將噴槍遺留在女童隨手可觸及的副駕駛座，也未注意女童使用，致使女童擅自觸摸噴槍而噴擊高壓氣體，依過失致死罪判刑1年10月。

案經上訴，高雄高分院審理認為，以女童年紀而言，手指最長5.3公分，噴槍最窄處也有5.5公分，無法單手持握噴槍放進口腔內按壓；此外，依台大醫院鑑定報告，人體若有異物刺激喉頭會有嘔吐或不舒服防禦作用。

高雄高分院指出，就算女童自行按壓氣槍，也無法一次按壓到這麼高的壓力；若有低壓力進入喉頭，女童也會因不舒服放開噴槍。

二審並指出，現場監視器畫面顯示，鄺男當時是面向副駕駛座的女童而在整理車內，若女童手持把玩噴槍，鄺男應能在第一時間察覺阻止。

不過，畫面中並沒發現噴槍管路有遭到拉扯或晃動，據此可認定女童沒有把玩或碰觸噴槍，改依傷害兒童致死罪判刑10年。案經最高法院駁回上訴，全案定讞。