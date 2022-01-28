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藉勞退基金內線買KY 統一投信前基金經理人等人遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操勞退基金等機會，事先透過人頭帳戶下單，操作特定基金預定交易的相同股票，命中率極高，不法獲利1500萬元。台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴孫等6人。

孫民承是基金界知名操盤手，曾因利用勞退基金炒作遠百股票遭訴。據調查，他在跳槽統一投信前，經友人引薦結識股市專業投資戶謝登鴻，兩人研議由孫利用代操勞退基金機會，鎖定特定投資股票標的進行操縱，獲利再依比例朋分。

孫民承被控2017至2021年間，利用代操勞退基金、公務員退休撫卹基金機會，藉人頭帳戶透過許姓、陳姓營業員下單進買上櫃公司VHQ–KY等股票，以類似內線交易手法牟取利益，金額1500萬元。

張繼聖則是從2002至2018年間，藉由操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」及「統一強漢」機會，先用彭逸傑等人帳戶低價買進同亨科技股票，等基金上漲後，再出脫持股套利，不法所得2.4億元。

統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操勞退基金等機會，事先透過人頭帳戶下單，操作特定基金預定交易的相同股票，命中率極高，不法獲利1500萬元。台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴孫等人。圖／本報資料照
統一投信前基金經理人孫民承，涉藉由政府委託代操勞退基金等機會，事先透過人頭帳戶下單，操作特定基金預定交易的相同股票，命中率極高，不法獲利1500萬元。台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴孫等人。圖／本報資料照

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