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趙建銘坐牢2個月想「周休二日」 申請到外役監服刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

趙氏父子服刑2個多月，日前同時向法務部矯正署申請赴外役監服刑，矯正署年後審核。記者王宏舜／攝影
趙氏父子服刑2個多月，日前同時向法務部矯正署申請赴外役監服刑，矯正署年後審核。記者王宏舜／攝影
前「第一親家」趙玉柱、前「第一駙馬」趙建銘父子涉台開內線交易案違反證券交易法判刑確定，去年10月先後發監執行；趙氏父子服刑2個多月，日前同時向法務部矯正署申請赴外役監服刑，矯正署年後審核。

依作業流程，趙玉柱、趙建銘的申請案2月將會同全國受刑人提出的個案，集中在矯正署彙整，預計3月再行審議，是否核准？移監何處？目前未定。

趙玉柱因台開內線交易案判刑4年確定，2021年10月26日發監台南監獄執行；趙建銘同案判刑3年8月確定，2021年10月25日發監台中監獄執行。趙氏父子無前科，依規定，服刑2個月即有資格提出在外役監服刑之申請案。

外役監沒有高聳圍牆，舍房似民宅，管理密度低，受刑人可享周休2日，國定假日可以返家，目前全國有桃園市「八德」、台南市「明德」、花蓮縣「自強」等3座獨立外役監，另有附屬在主監獄裡的非獨立外役監。

對於申請案獲准機率為何？官員認為，趙玉柱、趙建銘犯證交法案纏訟16年才判刑確定，社會觀感有一定的評價，「很難說」；申請案准駁權在審議委員會，審議委員會召集人、矯正署副署長握有形式實權。

依規定，「受有期徒刑之執行逾2個月」、「刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上，或刑期15年以上而累進處遇進至第2級以上，無期徒刑累進處遇應進至第1級」、「有悛悔實據，身心健康適於外役作業」等，矯正署得遴選赴外役監服刑。

趙建銘 監獄 台南

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