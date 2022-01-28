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台南女大生租屋被安裝針孔偷拍 竟是隔壁房男同學所為

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南某大學21歲陳姓男大生在學校附近租屋，去年2月28日見隔壁房同校女學生房門未上鎖，竟侵入房內，將針孔攝影機裝設在冷氣機旁的轉接器面板內偷拍，2天後女學生發現後報警，經警方清查，發現原來是陳男所為，台南地院認他犯竊錄他人非公開之活動罪，處4月徒刑，可上訴。

警方調查，陳男與被害女學生為同校學生，分別承租學校附近學生套房，女學生去年3月2日晚間8時30分，在租屋處房內發現針孔攝影機1組，立刻報警處理。警方據報後到場蒐證，扣得V9百變霸王針孔攝影機1組、記憶卡1張等物。女學生嚇的趕緊搬離，擔心影像外洩。

經警方現場蒐證、清查後，揪出幕後黑手，竟是女學生隔壁房客陳男所為，陳男見事跡敗露，坦承犯行，指2月28日見女學生房門未上鎖，未經同意擅自進入屋內，並將針孔攝影機裝設在房間內冷氣機旁的轉接器面板內偷拍。

檢方認陳男犯刑法中侵入住宅罪嫌、竊錄他人非公開之活動罪嫌，同一行為觸犯2罪嫌，從一重論處竊錄他人非公開之活動罪嫌。

台南地院審酌，陳男無故侵入告訴人的住宅，且以裝設針孔攝影機方式，竊錄女大生在住宅內非公開的活動及身體隱私部位，嚴重侵害其住居安全、安寧及隱私權，也造成女大生精神創傷，很不應該。惟念陳男犯後坦承犯行態度尚稱良好等一切情狀，犯竊錄他人非公開之活動罪，處4月徒刑，可易科罰金。

台南地院審酌，陳男無故侵入告訴人的住宅，且以裝設針孔攝影機方式，竊錄女大生在住宅內非公開的活動及身體隱私部位，處4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男無故侵入告訴人的住宅，且以裝設針孔攝影機方式，竊錄女大生在住宅內非公開的活動及身體隱私部位，處4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台南

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