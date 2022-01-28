秦慧珠簽400萬本票不想被強制執行 打官司她輸了！

台北市議員秦慧珠和青年陽光黨主席、鼎瑩創投公司負責人高鼎宸投資設立公司，並簽發總價值400萬元的2張本票，高將本票受讓給妻子，秦慧珠認為本票經變造且票款請求權消滅，提債務人異議之訴，主張高妻不能聲請強制執行；台北地方法院今判秦慧珠敗訴，可上訴。

秦慧珠主張，高鼎宸2017年3月間欲借重她丈夫魏約翰的編導功力、影視圈人脈，而和她共同投資設立公司，由高出資300萬元，她出資200萬元，但她當時稱無法出資，高主動說可以幫忙支付，她僅需開立一張200萬元本票來擔保；事後，高以公司擴大增資為由，要求她再開一張200萬元本票為擔保。

秦慧珠認為，2張本票只是作為自己出資的擔保，她並沒有和高有借貸關係，也沒有書立借據、約定借貸利息和還款期限，高說未來公司賺錢再折抵她的出資額，她更從來沒有承諾要返還400萬元。

秦慧珠表示，高將本票受讓給妻子，她認為本票票款請求權消滅，且經高和妻子變造到期日，另高妻聲請強制執行獲准的裁定，是由她患有小胖威利症而重度智能不足的兒子收受，依法不生效力，認為高妻不得對她聲請強制執行。

高妻指出，秦慧珠和丈夫是多年好友，兩人共同設立公司，因秦慧珠手頭較緊，才請丈夫幫忙墊付出資；秦慧珠開立第二張本票的同時也承諾2年內還款，本票到期日是因筆誤，才會多加一畫，並沒有刻意變造。

高妻表示，丈夫受讓本票給她後，她寄發存證信函催告秦慧珠清償債務，秦慧珠沒有辯駁或質疑，反而開立7張支票，承諾每月還款3萬元，可見秦慧珠本來就該清償本票的債務。

台北地方法院認為，根據高等證人說法，認為高沒有同意秦慧珠不用還款，而是基於朋友情意，才會表示日後「有錢再還」；再者，秦慧珠從2020年6月至12月的每月5日分別開立7張支票、金額都為3萬元，由高妻兌領，依此規律性，法院認支票是秦慧珠按月傾償借款而簽發，並非單純資助行為。