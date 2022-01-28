快訊

返鄉注意！1月29日起前往金馬澎 快篩陰性才准行

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

彰化男欠繳罰鍰19.2萬元 台南透天厝被查封馬上繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

彰化縣49歲黃姓男子1年多前因拒絕酒測及被吊銷駕照後仍駕駛機車，共遭裁處18萬9000元罰鍰，另違反強制汽車責任保險法罰鍰3000元，共欠繳19萬2000元，因逾期不繳納，遭移送行政執行署彰化分署，因黃男所有透天厝在台南關廟區，囑託台南分署執行，經執行人員到場查封後，黃男嚇到馬上繳清罰鍰。

台南分署表示，去年12月間受彰化分署囑託後，立即辦理查封登記，本月20日現場查封，張貼查封公告。然而，黃男當天不在場，執行人員請住在隔壁的親戚協助，聯絡他盡速繳納。黃男擔心透天厝查封後恐遭拍賣，昨天寄郵政匯票至彰化分署繳清欠款合計19萬2000元。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則，並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。

台南分署去年底受彰化分署囑託，執行人員查封關廟區透天厝，黃男獲訊後立刻繳清積欠罰鍰19萬2000元。記者邵心杰／翻攝
台南分署去年底受彰化分署囑託，執行人員查封關廟區透天厝，黃男獲訊後立刻繳清積欠罰鍰19萬2000元。記者邵心杰／翻攝

台南 透天

延伸閱讀

警長透天厝違建出租遭檢舉 南投地檢署函請建設處查報

酒駕慣犯未繳罰緩房產被查封 老母拄杖淚嘆「很丟臉」

執行酒駕等違規欠費案 台北分署跨海查封土地

菜賣不出去無法繳罰鍰 執行官義助「叫賣」半天掃空

相關新聞

「最高法院瑰寶」吳明軒百歲仙逝 許宗力：法律人典範

享百歲嵩壽的最高法院優遇庭長吳明軒22日因病過世，司法院長許宗力今至靈前致祭，表達對吳的景仰與哀思，並希望他的家人能夠節...

原住民轉型正義的未竟之路：從《傳智條例》談起

window.location.href="https://opinion.udn.com/opinion/story/122308/6058431";

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，全案雖經最高法院駁回女童父親鄺姓男子的上訴而定讞，但鄺今天由律師陪同，到高雄地檢署按鈴申告...

包商承攬教學大樓水電無故停工 害中央大學損失2500萬

國立中央大學12年前發包教學大樓新建工程，某水電公司承攬後卻因內部營運出狀況，建造到一半無故停工、要求解約，導致該大樓的...

秦慧珠簽400萬本票不想被強制執行 打官司她輸了！

台北市議員秦慧珠和青年陽光黨主席、鼎瑩創投公司負責人高鼎宸投資設立公司，並簽發總價值400萬元的2張本票，高將本票受讓給...

彰化男欠繳罰鍰19.2萬元 台南透天厝被查封馬上繳清

彰化縣49歲黃姓男子1年多前因拒絕酒測及被吊銷駕照後仍駕駛機車，共遭裁處18萬9000元罰鍰，另違反強制汽車責任保險法罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。