彰化男欠繳罰鍰19.2萬元 台南透天厝被查封馬上繳清
彰化縣49歲黃姓男子1年多前因拒絕酒測及被吊銷駕照後仍駕駛機車，共遭裁處18萬9000元罰鍰，另違反強制汽車責任保險法罰鍰3000元，共欠繳19萬2000元，因逾期不繳納，遭移送行政執行署彰化分署，因黃男所有透天厝在台南關廟區，囑託台南分署執行，經執行人員到場查封後，黃男嚇到馬上繳清罰鍰。
台南分署表示，去年12月間受彰化分署囑託後，立即辦理查封登記，本月20日現場查封，張貼查封公告。然而，黃男當天不在場，執行人員請住在隔壁的親戚協助，聯絡他盡速繳納。黃男擔心透天厝查封後恐遭拍賣，昨天寄郵政匯票至彰化分署繳清欠款合計19萬2000元。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則，並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。
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