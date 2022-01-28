彰化男欠繳罰鍰19.2萬元 台南透天厝被查封馬上繳清

彰化縣49歲黃姓男子1年多前因拒絕酒測及被吊銷駕照後仍駕駛機車，共遭裁處18萬9000元罰鍰，另違反強制汽車責任保險法罰鍰3000元，共欠繳19萬2000元，因逾期不繳納，遭移送行政執行署彰化分署，因黃男所有透天厝在台南關廟區，囑託台南分署執行，經執行人員到場查封後，黃男嚇到馬上繳清罰鍰。

台南分署表示，去年12月間受彰化分署囑託後，立即辦理查封登記，本月20日現場查封，張貼查封公告。然而，黃男當天不在場，執行人員請住在隔壁的親戚協助，聯絡他盡速繳納。黃男擔心透天厝查封後恐遭拍賣，昨天寄郵政匯票至彰化分署繳清欠款合計19萬2000元。