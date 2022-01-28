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罵「靠X三小」、撥員警手 醉男連2件妨害公務都無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子連續2天到派出所想做筆錄，卻都因酒醉警方建議改天再來，張先脫口「哩喜咧靠X三小」被依妨害公務送辦；隔天又喝酒到場被員警推出大門，他撥開員警手再被用妨害公務移送；2案法院均認為，張沒侮辱犯意、非主動攻擊警察，均判處他無罪，可上訴。

檢警調查，張男2020年12月20日晚上7點多到龜山分局大華派出所，當場對郭姓員警辱罵「哩喜咧靠X三小」等語，警方就妨害名譽部分未提告，但依妨害公務侮辱公務員罪嫌將他送辦。

隔天21日下午4點多，張酒後又到大華所咆哮，對員警說「Ｘ你屁事」、「滾你的蛋啦」，「你狐臭才臭啦」等語，和薛姓、陳姓警員發生肢體衝突，再被依妨害公務送辦；2案均由桃園地檢依妨害公務罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處。

就21日肢體衝突部分，法院去年底先行審結，經勘驗監視器發現，當時員警以手扶張的方式推出派出所，張才將警察手撥開，但現場數名員警就將他壓制在地，但張沒有主動攻擊警察，為避免身體接觸還將雙手舉起，難認他有妨害公務主觀犯意，判處張男無罪。

另20日出言侮辱部分，張辯稱自己只是說情緒性的字眼，不知道有犯什麼罪。法院說，有無侮辱犯意，除審視言詞整體對話脈絡，還應參酌動機、目的，慣用語等，不能僅斷章取義擷取隻字片語，就算用詞粗俗不當，客觀若未貶損人格評價，也難認有侮辱。

法院指出，閩南語「靠X」有形容一個人喋喋不休、惹人厭煩或表示不屑他人叫苦、抱怨，另有當作純粹口頭情緒語言，固然粗俗但日常生活被當成慣用表達，另「三小」依教育部台灣閩南語常用詞辭典，則代表「什麼」之意，也屬粗俗語。

員警證稱，張男每次來都有喝酒、情緒激動，認為他可能不適合做筆錄，當天張口氣很不好、態度差，就請他身體狀況好一點時在來，但張認為警方趕他走，就罵出「哩喜咧靠X三小」。

法院審酌，張質疑警方因它酒醉拒做筆錄，脫口「哩喜咧靠X三小」一詞雖粗鄙，但意思應僅和國語「吵什麼吵！」、「閉嘴不要吵了」相當，並非直接對員警羞辱貶抑，判處他無罪。

大華派出所。記者曾健祐／攝影
大華派出所。記者曾健祐／攝影

妨害公務 警察 桃園

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