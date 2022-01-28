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「最高法院瑰寶」吳明軒百歲仙逝 許宗力：法律人典範

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

最高法院優遇庭長吳明軒22日逝世，享嵩壽100歲，司法院院長許宗力今至靈前致祭，並讚揚吳是法律人的典範。圖／最高法院提供
最高法院優遇庭長吳明軒22日逝世，享嵩壽100歲，司法院院長許宗力今至靈前致祭，並讚揚吳是法律人的典範。圖／最高法院提供
享百歲嵩壽的最高法院優遇庭長吳明軒22日因病過世，司法院許宗力今至靈前致祭，表達對吳的景仰與哀思，並希望他的家人能夠節哀，保重身體。許表示，吳在病榻中仍掛念民事訴訟法第12版的修訂，是法律人的典範。

吳明軒1922年出生，司法官班第3期結業，1953年開始擔任屏東地方法院後補推事，歷經高雄地方法院、高雄高分院、台南高分院推事和庭長，1971年7月調派最高法院推事，1987年擔任最高法院庭長，而1992年至今都是最高法院優遇庭長。吳民事著作等身，也在各大學授課、擔任論文審查委員，有「最高法院的瑰寶」稱號。

許宗力今率司法院副院長蔡烱燉、大法官呂太郎、秘書長林輝煌、副秘書長周占春前往吳的靈堂致哀，許表示吳在各審級奉獻審判40年，專心致志於民事訴訟領域，不僅撰寫多篇擲地有聲的判決，更在公餘著書立說，所著「民事訴訟法」是實務界、學術界重要的教科書。

許說，吳明軒屆齡後任最高法院優遇庭長，仍不斷治學研究，除因應民訴修正而不斷修訂「民事訴訟法」外，更擔任民事訴訟法、破產法、非訟事件法修法委員，70年來引領我國民事訴訟法制前進。

吳明軒曾在接受法學雜誌訪問時，以「獻身司法，不知老之將至」自況，並期許法官能夠活用法律、有擔當採取最適當的法律見解。許宗力認為吳過世是司法界的損失，但他的精神將繼續存於所有法官心中。

司法院 民事訴訟 許宗力

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