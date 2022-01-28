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包商承攬教學大樓水電無故停工 害中央大學損失2500萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國立中央大學12年前發包教學大樓新建工程，某水電公司承攬後卻因內部營運出狀況，建造到一半無故停工、要求解約，導致該大樓的水電、汙水設備需重做，校方主張增加支出、監造費用等求償2500多萬元，結果該公司不到庭、也沒提書狀陳述，法院判應給付中央大學2527萬元，可上訴。

中央大學主張，2010年由水電公司承攬教學大樓水電新建工程，總價7970萬元，直到2017年9月該公司發函告知因物價上漲成本增加，且內部經營模式改變要求終止合約，校方、公司多次協商仍破局，且公司還多次違約，校方最終於2018年1月15日和對方終止合約。

中央大學並提出工程中消防設備、汙水設備等缺乏證明文件需要重做，以及對方無故停工造成監造增加成本、第三方鑑定支出等，一共向水電公司求償2576萬1873元；未料水電公司經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

法院審酌，有關中央大學控訴對方無故終止合約、停工等，都有提出相關契約、函文證明，而水電公司都沒到庭、提書狀陳述，依法視同自認，可見校方主張為真實。

法院也認為，中央大學教學大樓的消防、汙水設備因該公司缺失導致需重做，經計算工程款、溢領數額認定為2387萬791，再加上重新發包監造費用140萬元，一共判水電公司應給付中央大學2527萬791元。

中央大學。記者曾健祐／攝影
中央大學。記者曾健祐／攝影

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