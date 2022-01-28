影／南投酒駕男拒檢催油門逃逸 轉角撞車被警逮捕

袁姓男子有多次酒駕紀錄，駕照雖已於2018年遭吊銷，仍在餐敘後騎乘機車上路，日前埔里派出所警網在埔里鎮南興街、新生路口攔查時，當場心虛駕車逃逸，警方沿路緊追，袁男在下一個路口自撞別車，當場被查獲酒駕及逆向拒檢案件，警方將依依公共危險罪嫌及危險駕駛送辦，最高可處9萬元罰金。

埔里分局表示，上周一名52歲袁姓男子，晚間19時許，在行經埔里鎮南興街、新生路口時，發現警方規畫警網在路口執行攔查取締工作，竟心虛加速逆向行駛拒檢，因車速過快，因而在南興、民生路口與綠燈行駛的無辜車輛發生擦撞，碰撞聲之大，當場嚇壞現場周邊商家，紛紛圍觀查看發生何事。

由於撞擊力大造成雙方機車嚴重毀損，袁姓男子並當場吐血，經送醫後，診斷袁姓男子右側肋骨多發閉鎖性骨折、前胸壁及頭部挫傷，另酒測值達0.71毫克，由於傷勢嚴重需留院觀察治療，全案埔里分局則留待其出院後，查出他過去共有3次酒駕違規紀錄，依公共危險罪嫌及道路交通管理處罰條例第43條函送南投地檢署。

南投縣警局指出，時逢尾牙聚餐，且近春節連假，民眾常會飲酒餐敘聯絡感情，為遏止酒駕上路，保障民眾生命財產安全，上周加強執行取締酒後駕車專案勤務，在全縣各鄉鎮市易餐聚飲酒處所及路段附近規劃佈設多處路檢點，動用近百名警力，嚴厲執行防制酒駕執法工作，得到民眾的支持。