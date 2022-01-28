高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

女童的父親鄺姓男子（左）今天自爆「小孩的爸爸不是我」，控生母詐欺。記者林保光／攝影 高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，全案雖經最高法院駁回女童父親鄺姓男子的上訴而定讞，但鄺今天由律師陪同，到高雄地檢署按鈴申告，卻驚爆他不是女童生父， 要控告女童生母詐欺。

女童母親鄧姓女子回覆說，對這件事覺得鄺相當不理智，只是想要模糊焦點或想要延緩執行10年刑期， 在一、二審鄺都親口說女童是他小孩，還有小孩的檢體是不是真的、如何拿到，文書是不是造假，現在也不確定，要驗完她的DNA才能確定，還須法院鑑定。鄧未肯定說女童的生父究竟是誰，但她說，鄺現在在法院提這件事，「是不甘心、不想執行，想要玉石俱焚」，要影響她的生活及工作，是不是構成毀謗、妨害她的名譽。

鄺姓男子2019年1月20日開車載女童，到高雄市左營區自由三路某加油站洗車，女童卻遭噴槍的高壓氣體灌破肺部，氣體栓塞致死，鄺被控以噴槍灌女兒，一審依過失致死判決1年10月，但二審依成年人故意對兒童傷害致死罪，重判鄺10年徒刑。鄺上訴後，去年12月，經最高法院駁回，訂2月23日應報到執行。

女童母親鄧姓女子因遭失女之痛，對鄺提民事損害賠償780多萬元，1月23日經橋頭地方法院，判鄺賠應鄧80萬元。

鄺姓男子今天由律師魏志勝陪同，到雄檢按鈴申告，除了表示對於被判10年，要向高雄高分院提再審，並自爆「小孩的爸爸不是我」，要控告女童生母涉詐欺。

鄺稱，因親友發現女童出生前，質疑生母曾和其他人出遊，要他驗DNA，上周他一驗DNA，比對女童的DNA，才發現「小孩的爸爸不是我」，認為女童生母「明知道小孩的親生父親是誰，卻把小孩推給我」讓他以為小孩是自己親生的，有照顧和撫養的義務，每月付給鄧女至少3萬元，自覺「被人性欺騙了」，對他造成人生傷害。

律師魏志勝稱，女童的DNA在法醫研究所及警方的報告都有，他也曾在高雄市警局鑑識中心服務，具有鑑識專業，發覺女童和鄺的DNA型別，在15組裡面有4組不符合遺傳法則，希望法院鑑定。