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影／男子持偽造千元假鈔 趁過年前小額購物換真鈔

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

呂姓男子今年初涉嫌持偽造千元假鈔，趁過年前跑到新北市飲料店及小吃店小額購物換真鈔，土城警方獲報以車追人，前天在桃園市八德區查獲到案，並起獲改造工具及千元偽鈔成品及半成品共137張。警詢後依妨害國幣懲治條例、行使偽造貨幣、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後以5 萬元交保。

今年1月初，土城警分局廣福派出所連續接獲3起經營飲料店及小吃店商家報案，分別都收到一張千元假鈔，受害店家表示，收款時均未發現異狀，結束營業後盤點時，發現其中一張千元面額的鈔票與真鈔有部分差異，仔細比較後才查覺遭騙。

因商家所收到3張千元鈔票的編均不相同，警方研判有連續多間商家受騙，絕非一般行使偽幣案件，將疑似千元假鈔送至中央印製廠協助鑑驗確認是偽鈔無誤，成立專案小組調閱監視器追查，發現涉嫌使用偽鈔者為一名呂姓男子（48歲）均騎乘同一輛機車，以車追人，循線追查呂男落腳在桃園市八德區。

警方26日持新北地院核發搜索票前往執行搜索，當場逮捕呂男並起獲千元偽鈔成品及千元偽鈔半成品共137張，和製作偽鈔用反光條、彩繪膠筆、裁切用美工刀、彩色列表機等證物。呂男落網後坦承利用自備工具製作千元面額偽鈔，再跨區到土城區店家使用偽鈔，以小額消費方式換回真鈔。警詢後昨依妨害國幣懲治條例、行使偽造貨幣、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後以5 萬元交保。

土城警分局表示，年關將近，物流暢通，分辨真假鈔有3項原則，摸一摸、看一看、轉一轉，參照中央銀行所提供真鈔防偽特徵，就可以有效辨識出假鈔，避免讓歹徒有可乘之機，一旦發現假鈔應立刻報案，警方會全力追查假鈔上游來源，避免再有人受害。

呂姓男子今年初涉嫌持偽造千元假鈔，趁過年前跑到新北市飲料店及小吃店小額購物換真鈔，土城警方獲報以車追人，前天在桃園市八德區查獲到案，並起獲改造工具及千元偽鈔成品及半成品共137張。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子今年初涉嫌持偽造千元假鈔，趁過年前跑到新北市飲料店及小吃店小額購物換真鈔，土城警方獲報以車追人，前天在桃園市八德區查獲到案，並起獲改造工具及千元偽鈔成品及半成品共137張。記者王長鼎／翻攝
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呂姓男子今年初涉嫌持偽造千元假鈔，趁過年前跑到新北市飲料店及小吃店小額購物換真鈔，土城警方獲報以車追人，前天在桃園市八德區查獲到案，並起獲改造工具及千元偽鈔成品及半成品共137張。記者王長鼎／翻攝
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