快訊

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

向心夫婦涉國安法不起訴 高檢署發回北檢續查

中央社 / 台北28日電

北檢認定向心夫婦與2名房客並無涉及違反國安法罪嫌，不起訴處分。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
北檢認定向心夫婦與2名房客並無涉及違反國安法罪嫌，不起訴處分。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控涉違國安法，台北地檢署去年以罪嫌不足為由處分不起訴。案經台灣高等檢察署審核，認為偵查尚未完備，今天發回北檢繼續偵查。

此外，同案被告王姓男子與蘇姓男子被控涉嫌操縱臉書社團及粉絲專頁，北檢去年處分不起訴，台灣高等檢察署一併發回續查。

全案起於，自稱中國間諜的男子王立強於民國108年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控自107年11月台灣縣市首長選舉期間，以位在台北市的房屋作為組織場所，提供中國籍蘇姓男子與香港籍的林姓男子使用，再以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營網路粉絲團等方式建立接觸管道。

北檢清查向心夫婦通聯記錄、資金流向等，發現向心曾與中國軍方高層聯繫，但沒有查出向心所屬公司有可疑資金進入台灣。某臉書社團及粉絲專頁在選舉期間支持特定候選人、進行輿論操作，也無證據證明與向心等人有關。

此外，北檢認為，向心夫婦的林姓、蘇姓房客並沒有與向心夫婦有任何具體通訊往來的事證，不能因為2名房客入住向心夫婦的房屋，就認定他們涉及發展組織。

北檢認定向心夫婦與2名房客並未違反國安法罪嫌，處分不起訴；另外，操縱臉書社團及粉絲專頁的王姓男子與蘇姓男子，檢方認為沒有證據證明2人涉及為敵對勢力組織社群網路散布假訊息等犯行，也予不起訴處分。

案經北檢依職權向高檢署聲請再議，高檢署日前先行駁回蘇姓、林姓房客部分，2人不起訴確定，但認為向心夫婦、王姓男子與蘇姓男子等4人部分仍需釐清，今天發回北檢續查。

另一方面，向心及龔青涉犯洗錢防制法被北檢起訴，台北地院訂2月24日宣判。

向心夫婦 房客 國安法

延伸閱讀

2麒點工程師離職前惡搞交易程式 北檢起訴背信罪

林秉樞案起訴仍存爭議 新北檢：網軍沒人提告沒查辦

國安人員和2300萬元攏系假 林秉樞涉國安洗錢均不起訴

林秉樞8罪狀今起訴 新北檢：備份豆腐影像無刪除全都在

相關新聞

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，全案雖經最高法院駁回女童父親鄺姓男子的上訴而定讞，但鄺今天由律師陪同，到高雄地檢署按鈴申告...

王秉華殺孝子「聽勸不逃」躲死刑 高院又怕他逃續押2個月

男子王秉華與妻子吵架，竟拿料理刀刺殺路邊的林姓機車騎士且「捅好捅滿」，台北地方法院審理時，王聲稱符合自首、聲請精神鑑定求...

蛇姬前夫今假釋 胡睿兒踏出北監：陪家人好好過年

藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，2018年在夜店性侵酒醉女子被依乘機性交罪判刑2年入獄，...

影／男子持偽造千元假鈔 趁過年前小額購物換真鈔

呂姓男子今年初涉嫌持偽造千元假鈔，趁過年前跑到新北市飲料店及小吃店小額購物換真鈔，土城警方獲報以車追人，前天在桃園市八德...

八里垃圾掩埋場弊案 搭線官商的竟是「兩人的妻子」

新北市環保局八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文，規避中央機關未達公告金額採購招標辦法、政府採購法，將2筆採購交給妻子同事的老公吳...

注意了！ 台南龍崎市道182線區間測速今天啟用

台南市龍崎區市道182線22公里至28公里處「區間平均速率科技執法設備」，經經濟部標準檢驗局法定度量衡規定檢定合格，並經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。