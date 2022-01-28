蛇姬前夫今假釋 胡睿兒踏出北監：陪家人好好過年
藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，2018年在夜店性侵酒醉女子被依乘機性交罪判刑2年入獄，日前因申請假釋獲准，今天上午10點從台北監獄釋放，胡一出來短暫受訪，他表示感謝大家關心，出監第一件事想跟家人團聚回爐，好好過個年。
胡今天假釋出獄神情輕鬆，他表示出來第一件事想要好好陪家人，而且這一年半沒有好好陪孩子的時間，要好好過個年，他也說浪費大家時間感到抱歉，過年打算吃吃圍爐，就跟大家一樣，並上車隨即前往台北地方檢察署向觀護人室報到。
胡睿兒被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入監，申請假釋獲核准，今天從台北監獄獲釋放。
胡睿兒2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨和1名女子交談、跳舞，竟趁對方喝醉帶她到1樓中控收發室後方的梯間平台性侵得逞。
胡睿兒起初否認犯行，法院審理時才改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，胡2020年7月21日發監執行。
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