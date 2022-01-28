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注意了！ 台南龍崎市道182線區間測速今天啟用
台南市龍崎區市道182線22公里至28公里處「區間平均速率科技執法設備」，經經濟部標準檢驗局法定度量衡規定檢定合格，並經財團法人全國認證基金會認證的第三方資安實驗室資安認證檢測通過，訂於過年連假前夕即今天起正式啟用。
台南市交通警察大隊指出，有關區間平均速率執法設備何時可以啟用上路，交通部去年底召開「研商區間測速系統資料傳輸安全事宜」會議，並於決議事項指出區間測速系統經法定度量衡規定檢定合格，且資料傳輸安全符合該會議結論，使用機關得依權責自行公告實施執法日期。
交大指出，台南市龍崎區市道182線22公里至28公里處區間平均速率科技執法設備，訂於過年連假前1月28日起正式啟用，呼籲市民朋友行經該路段遵守速限行駛，切勿有競駛、超速行為，並隨時注意車輛行駛路徑的彎道曲線及坡度，以免發生自摔(撞)車禍案件，確保行車秩序與安全。
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