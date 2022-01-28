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行刑式槍殺殯葬同業 凶手想調解未被接受 二審仍判無期

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市47歲殯葬業者郭士頤，前年10月間在台南市立殯儀館，行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮後，起出改造槍彈，一審認郭犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身，不服上訴，郭男表示可由母親先行給付百萬元，經通知死者家屬，仍因郭男所提賠償過低，且不希望連累郭母出面賠償，死者家屬未接受，二審駁回上訴，維持無期徒刑，可上訴。

郭男及辯護人主張，因與方有工作上嫌隙，遭方打壓工作，因為一時情緒失控，並非預謀或事先具有周全計畫，經審判後深感後悔，之前願與被害人家屬和解遭拒，仍願盡最大努力與被害人家屬尋求和解，原審判決過重。

台南高分院合議庭審理時，郭男坦承全部犯罪且提出賠償方案。郭男起初表示，家屬可代為賠償50萬元，後來又表示該50萬元是先行賠償的金額，指出可由母親先行給付100萬元，嘗試與被害人家屬洽談和解。

院方也通知被害人家屬，或請雙方律師互相聯繫溝通，或為雙方家屬安排調解，或通知被告母親到場說明方案，仍因郭男提出的賠償過低，且因郭男行為造成被害人家屬的痛苦太大，被害人家屬也不希望連累郭母出面賠償，並未接受郭男調解的提議。

合議庭認為，依照被害人家屬共6人在附帶民事訴訟中，請求郭男賠償的殯葬費、扶養費、精神損害等金額，及評估被害人日後可能獲得判賠的賠償金額，郭男賠償金額確實過低，且郭男行為確實過於冷酷殘忍，又是勞煩其母親動用自己的退休金，站在被害人家屬的立場，無法接受是可以理解，因此，郭男雖然已經嘗試提出和解方案，但仍無法達到調降其刑度的程度。

檢警調查，郭於2017、2018年間，在台南市火車站前國賓大樓，向綽號「蜥蜴」男子，以6萬元購買具殺傷力改造手槍1支及子彈19顆。

方男因承攬郭男外祖母的喪禮事宜起紛爭，前年10月6日中午11時在台南市立殯儀館相遇後爭吵，郭男憤而返家攜帶槍彈，駕車搭載王姓友人重返現場，郭男持槍、王男則持角鐵下車找方男理論，方妻也在場。雙方一言不合，郭男自背包取出槍枝後拉滑套上膛，頂住其頭部擊發一槍，子彈貫穿頭部，方男旋即倒地，郭、王兩人隨即駕車離去，方男經送醫急救腦死，12月9日不治。

郭男表示可由母親先行給付百萬元，經通知死者家屬，仍因郭所提賠償過低，且不希望連累郭母出面賠償，死者家屬未接受其提議，二審維持無期判決。圖／本報資料照
郭男表示可由母親先行給付百萬元，經通知死者家屬，仍因郭所提賠償過低，且不希望連累郭母出面賠償，死者家屬未接受其提議，二審維持無期判決。圖／本報資料照

台南 殯儀館

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