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攝影師約女網友外拍 摸臀、親臉判刑2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

余姓業餘攝影師邀女網友在師範大學校園進行外拍，利用調整姿勢、角度的機會，觸摸對方大腿、臀部被訴性騷擾。台北地方法院審理，判余有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決說，余與被害人為網友，2020年10月18日下午3時，2人相約至台北市師範大學校園進行戶外拍攝活動；同天下午6時，余在禮堂樓梯間，假藉調整拍攝姿勢，趁對方不及防備、抗拒觸摸她的大腿外側、臀部，甚至親吻她的臉頰。

被害人事後向台北市警大安分局提告，檢察官將余起訴，法院審理，余否認犯罪，法官調查證據，認定余成立犯罪。

判決書指出，余利用外拍擔任攝影師的機會性騷擾，不尊重他人身體性自主權，犯後且否認犯行，毫無悔意，考量他沒有刑事前科，自陳專科肄業及家庭經濟狀況，判刑2月。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

北市

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